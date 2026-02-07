El ministerio que Luis Cordero le sugirió a José Antonio Kast incorporar al Comité de Seguridad

El ministro manifestó que el comité le parece una buena idea y planteó que deseaba “traspasarle su experiencia” al futuro gobierno.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este sábado al Comité de Seguridad que anunció el presidente electo, José Antonio Kast.

De acuerdo con lo adelantado por el mandatario que asumirá el próximo 11 de marzo, dicho comité será integrado por los ministerios de Seguridad, Defensa, Interior y Justicia, además de las Fuerzas Armadas.

Al abordar el tema, el secretario de Estado manifestó que la iniciativa le parece una buena idea, y planteó que deseaba “traspasarle su experiencia” al futuro gobierno.

El consejo de Cordero a Kast para que sume al Comité de Seguridad

En la entrevista que le concedió a Chilevisión, el ministro Luis Cordero le aconsejó a José Antonio Kast que en su gobierno considere incorporar al Ministerio de Hacienda en el Comité de Seguridad.

“Es conveniente también incorporarlo en esto, porque buena parte de las medidas en materia de seguridad dependen de los recursos disponibles de una inversión adecuada, sobre todo en la frontera, que ha avanzado muchísimo en inversión de recursos y tecnologías”, explicó el secretario de Estado.

“Dadas las características de nuestra frontera, es probablemente la relación costo-efectividad más importante que podamos tener“, complementó Luis Cordero.

Según indicó el titular de Seguridad, dicho consejo proviene de la experiencia vinculada a la conformación del Gabinete Pro Seguridad que instaló a finales de 2023 el presidente Gabriel Boric.

Precisó que durante el trabajo de dicho gabinete se planteó la idea de sumar el Ministerio de Hacienda al trabajo en materia de seguridad, junto con organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Policía de Investigaciones (PDI).

Respecto del levantamiento del secreto bancario, Luis Cordero sostuvo que “sigo creyendo que es clave para el combate al crimen organizado. Si nos detenemos con más profundidad, es clave para mantener la sanidad de nuestra economía. Lo que nosotros debemos impedir a toda costa es que los flujos de ganancia ilícita se contacten con los flujos regulares”, concluyó.