Sorpresas y con sello independiente: José Antonio Kast designó a su equipo de subsecretarios y delegados presidenciales

En concreto, el mandatario electo nombró a 39 subsecretarios en los distintos ministerios, ya que no dio a conocer quién será el de las Fuerzas Armadas.

El presidente electo, José Antonio Kast, dio a conocer este sábado los nombres de los subsecretarios de las distintas carteras, así como a los delegados presidenciales en las 16 regiones del país que lo acompañarán durante su mandato.

Cumpliendo con lo adelantado por la Oficina del Presidente Electo (OPE), el futuro mandatario se presentó en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes, hasta donde llegaron también varias de las próximas autoridades

Cabe consignar que el José Antonio Kast no designó al subsecretario de FFAA, cuyo nombre quedó pendiente, según confirmó el equipo del mandatario electo.

Kast agradeció a cada uno de los futuros integrantes de su gobierno, y afirmó que “tuvimos un gran encuentro de conocimiento, presentación y vinculación de los equipos“.

En concreto, los subsecretarios que nombró el presidente electo son:

Agricultura : Franceso Venezian

: Franceso Venezian Bienes Nacionales : Javier Peró

: Javier Peró Ciencia, Teconología, Conocimiento e Innovación : Rafael Araos

: Rafael Araos Cultura : Carlos Lobos

: Carlos Lobos Cultura – Patrimonio Cultural : Emilio de la Cerda

: Emilio de la Cerda Defensa : Rodrigo Álvarez

: Rodrigo Álvarez Deporte : Andrés Otero

: Andrés Otero Desarrollo Social – Servicios Sociales : Alejandro Fernández

: Alejandro Fernández Desarrollo Social – Niñez : Marcelo Sánchez

: Marcelo Sánchez Desarrollo Social – Evaluación Social : Gabriel Ugarte

: Gabriel Ugarte Economía – Economía y empresas de menor tamaño : Karl Frenz Koehler

: Karl Frenz Koehler Economía – Pesca : Osvaldo Urrutia

: Osvaldo Urrutia Economía – Turismo : María Paz Lagos

: María Paz Lagos Educación : Daniel Rodríguez

: Daniel Rodríguez Educación – Educación Superior : Fernanda Valdés

: Fernanda Valdés Educación – Educación Parvularia : María Cristina Tupper

: María Cristina Tupper Energía : Hugo Briones

: Hugo Briones Hacienda : Juan Pablo Rodríguez

: Juan Pablo Rodríguez Hacienda – Dipres : José Pablo Gómez

: José Pablo Gómez Interior : Máximo Pavez

: Máximo Pavez Interior – Subdere : Sebastián Figueroa

: Sebastián Figueroa Justicia : Luis Alejandro Silva

: Luis Alejandro Silva Justicia – Derechos Humanos : Pablo Mira

: Pablo Mira Medio Ambiente : José Ignacio Vial

: José Ignacio Vial Minería : Álvaro González

: Álvaro González Mujer y Equidad de Género : Daniela Castro

: Daniela Castro Obras Públicas : Nicolás Balmaceda

: Nicolás Balmaceda Relaciones Exteriores : Patricio Torres

: Patricio Torres Relaciones Exteriores – Relaciones Económicas Internacionales : Paula Estévez

: Paula Estévez Salud : Alejandra Pizarro

: Alejandra Pizarro Salud – Redes Asistenciales : Julio Montt

: Julio Montt Segegob : José Francisco Lagos

: José Francisco Lagos Segpres : Constanza Castillo

: Constanza Castillo Seguridad – Seguridad Pública : Andrés Jouannet

: Andrés Jouannet Seguridad – Prevención del Delito : Ana Victoria Quintana

: Ana Victoria Quintana Trabajo : Gustavo Rosende

: Gustavo Rosende Trabajo – Previsión Social : María Elisa Cabezón

: María Elisa Cabezón Transportes – Martín Mackenna

– Martín Mackenna Transportes – Telecomunicaciones : Romina Garrido

: Romina Garrido Vivienda: Natalia Aguilar

Kast también designó a los delegados presidenciales

Junto con revelar los nombres de los subsecretarios en las diversas carteras, el equipo de José Antonio Kast informó también quiénes serán los delegados presideciales que lo acompañarán durante su mandato.

En su diálogo con la prensa, el presidente electo ratificó que durante periodo no se eliminará la figura del delegado presidencial.

En concreto, las próximas máximas autoridades regionales serán:

Arica y Parinacota: Cristián Sayes

Tarapacá: Adriana Tapia

Antofagasta: Katherine López

Atacama: Sofía Cid

Coquimbo: Víctor Pino

Valparaíso: Manuel Millones

Región Metropolitana: Germán Codina

O’Higgins: Susana Pinto

Maule: Juan Eduardo Prieto

Ñuble: Diego Sepúlveda

Biobío: Julio Anativia

La Araucanía: Francisco Ljubetic

Los Ríos: Vicky Carrasco

Los Lagos: Cristián Palma

Aysén: Luz María Vicuña

Magallanes: Ericka Farías