Sorpresas y con sello independiente: José Antonio Kast designó a su equipo de subsecretarios y delegados presidenciales

El presidente electo, José Antonio Kast, dio a conocer este sábado los nombres de los subsecretarios de las distintas carteras, así como a los delegados presidenciales en las 16 regiones del país que lo acompañarán durante su mandato.
Cumpliendo con lo adelantado por la Oficina del Presidente Electo (OPE), el futuro mandatario se presentó en el salón Riesco del Hotel Radisson Blu, en la comuna de Las Condes, hasta donde llegaron también varias de las próximas autoridades
Cabe consignar que el José Antonio Kast no designó al subsecretario de FFAA, cuyo nombre quedó pendiente, según confirmó el equipo del mandatario electo.
Kast agradeció a cada uno de los futuros integrantes de su gobierno, y afirmó que “tuvimos un gran encuentro de conocimiento, presentación y vinculación de los equipos“.
En concreto, los subsecretarios que nombró el presidente electo son:
- Agricultura: Franceso Venezian
- Bienes Nacionales: Javier Peró
- Ciencia, Teconología, Conocimiento e Innovación: Rafael Araos
- Cultura: Carlos Lobos
- Cultura – Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda
- Defensa: Rodrigo Álvarez
- Deporte: Andrés Otero
- Desarrollo Social – Servicios Sociales: Alejandro Fernández
- Desarrollo Social – Niñez: Marcelo Sánchez
- Desarrollo Social – Evaluación Social: Gabriel Ugarte
- Economía – Economía y empresas de menor tamaño: Karl Frenz Koehler
- Economía – Pesca: Osvaldo Urrutia
- Economía – Turismo: María Paz Lagos
- Educación: Daniel Rodríguez
- Educación – Educación Superior: Fernanda Valdés
- Educación – Educación Parvularia: María Cristina Tupper
- Energía: Hugo Briones
- Hacienda: Juan Pablo Rodríguez
- Hacienda – Dipres: José Pablo Gómez
- Interior: Máximo Pavez
- Interior – Subdere: Sebastián Figueroa
- Justicia: Luis Alejandro Silva
- Justicia – Derechos Humanos: Pablo Mira
- Medio Ambiente: José Ignacio Vial
- Minería: Álvaro González
- Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro
- Obras Públicas: Nicolás Balmaceda
- Relaciones Exteriores: Patricio Torres
- Relaciones Exteriores – Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez
- Salud: Alejandra Pizarro
- Salud – Redes Asistenciales: Julio Montt
- Segegob: José Francisco Lagos
- Segpres: Constanza Castillo
- Seguridad – Seguridad Pública: Andrés Jouannet
- Seguridad – Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana
- Trabajo: Gustavo Rosende
- Trabajo – Previsión Social: María Elisa Cabezón
- Transportes – Martín Mackenna
- Transportes – Telecomunicaciones: Romina Garrido
- Vivienda: Natalia Aguilar
Kast también designó a los delegados presidenciales
Junto con revelar los nombres de los subsecretarios en las diversas carteras, el equipo de José Antonio Kast informó también quiénes serán los delegados presideciales que lo acompañarán durante su mandato.
En su diálogo con la prensa, el presidente electo ratificó que durante periodo no se eliminará la figura del delegado presidencial.
En concreto, las próximas máximas autoridades regionales serán:
Arica y Parinacota: Cristián Sayes
Tarapacá: Adriana Tapia
Antofagasta: Katherine López
Atacama: Sofía Cid
Coquimbo: Víctor Pino
Valparaíso: Manuel Millones
Región Metropolitana: Germán Codina
O’Higgins: Susana Pinto
Maule: Juan Eduardo Prieto
Ñuble: Diego Sepúlveda
Biobío: Julio Anativia
La Araucanía: Francisco Ljubetic
Los Ríos: Vicky Carrasco
Los Lagos: Cristián Palma
Aysén: Luz María Vicuña
Magallanes: Ericka Farías