Las señales de EE.UU. a favor de Kast y el desafío de recomponer las relaciones pos Boric

Los acercamientos entre el presidente electo y representantes de EE.UU. se dan tras el quiebre de las relaciones entre ambos países a raíz de la postura crítica de Boric hacia Trump.

La confirmación de que el secretario de EE.UU., Marco Rubio, encabezará la delegación estadounidense en la asunción de José Antonio Kast el 11 de marzo marca un punto de inflexión en las relaciones entre Chile y Estados Unidos.

La decisión, comunicada informalmente a la Oficina del Presidente electo —según reportó La Tercera— se realizó con más de un mes de anticipación y representa una señal política sin precedentes recientes. Esto, en medio de un período de tensiones diplomáticas que marcó los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric.

Que Rubio, uno de los asesores más influyentes del presidente Donald Trump y responsable de la política exterior estadounidense, asista personalmente a la ceremonia constituye un gesto que va más allá del protocolo habitual.

Desde la visita del vicepresidente Joe Biden en 2014 para la asunción de Michelle Bachelet que un funcionario de este rango no participaba en un cambio de mando chileno.

De hecho, la Casa Blanca suele enviar al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental a este tipo de eventos, como ocurrió con Brian Nichols en marzo de 2022, cuando Boric llegó a La Moneda.

El desafío de recomponer relaciones

La presencia de Rubio adquiere mayor relevancia considerando el deterioro que experimentó la relación bilateral durante la administración de Boric.

Desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, el presidente chileno mantuvo una postura crítica que generó roces diplomáticos. Sus cuestionamientos abarcaron desde las políticas arancelarias hasta temas ambientales y de derechos humanos, pasando por la gestión de Trump respecto a Ucrania y su apoyo a Israel en Gaza, hasta la reciente operación norteamericana en Venezuela.

La tensión, incluso, llegó a territorio nacional cuando en noviembre de 2025 el recién llegado embajador estadounidense Brandon Judd afirmó en su primera conferencia de prensa que las críticas de Boric a Trump “están dañando a los chilenos” y perjudicando las negociaciones comerciales en curso. Además, Judd expresó su favoritismo por Kast en plena campaña presidencial.

La Cancillería chilena respondió con una nota de protesta formal, calificando las declaraciones como “inapropiadas y desafortunadas”.

Ahora, ya con Kast ad portas de asumir en marzo, el embajador Judd volvió a abordar las relaciones entre ambos países manifestando su “entusiasmo” con la futura administración y confirmó que sus equipos ya están trabajando juntos en temas económicos, de seguridad y tecnología.

“Tenemos los mismos ideales, queremos las mismas cosas y espero que logremos los mismos objetivos”, declaró en entrevista con La Tercera.

Los acercamientos de Kast con la cúpula de la Casa Blanca

La relación entre Kast y Rubio viene de años atrás. En noviembre de 2021, a semanas del balotaje que entonces perdió, Kast viajó a Washington y se reunió con el entonces senador en su oficina del Capitolio.

Aunque inicialmente se había acordado que no habría foto oficial, la reunión fluyó tan bien que Rubio aceptó que se publicara una imagen, consciente del impacto que tendría en la campaña chilena.

Ese encuentro fue coordinado por el asesor de Kast y futuro jefe de asesores del presidente electo, Cristián Valenzuela, con apoyo del exembajador UDI Darío Paya, quien contactó a Mike Needham, actual jefe de asesores de Rubio en el Departamento de Estado.

La agenda bilateral que espera al nuevo gobierno es extensa. Estados Unidos busca aumentar su inversión en Chile, particularmente en minerales críticos como cobre, litio y cobalto, según ha adelantado Judd.

Kast planea viajar a Estados Unidos antes de asumir, posiblemente en la primera semana de marzo, para reunirse con Trump. Mientras tanto, Judd ha dejado claro que Chile podría incluso ser invitado a integrar la Junta de la Paz anunciada por el presidente estadounidense.

“Con el presidente electo Kast todas las avenidas se van a abrir”, señaló el embajador.