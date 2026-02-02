“Nace muerta”: Squella lapida candidatura de Bachelet a la ONU y anticipa posible veto de Trump

El timonel del Partido Republicano argumentó que a raíz de antiguos comentarios de Boric contra líderes como Trump afectarán la postulación de la ex presidenta.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó la oficialización de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, lo cual fue encabezado por el presidente Gabriel Boric desde La Moneda.

El también senador electo cuestionó que “justo a dos años de una tragedia tan profunda como la que nos ha tocado vivir (…) mientras nosotros estábamos acompañando a los vecinos del incendio de Viña del Mar y Quilpué, el presidente anuncia candidaturas que no conducen absolutamente a nada. Es una candidatura simbólica la que está planteando el presidente Boric”

“Sabemos, cualquier persona que haya seguido de cerca la situación de la elección que se va a generar para las Naciones Unidas, que la candidatura de Michelle Bachelet nace muerta, precisamente gracias a los comentarios sistemáticos que ha hecho Gabriel Boric, el Presidente de la República saliente, respecto de mandatarios de otros países, por de pronto tan importantes como Estados Unidos”, argumentó.

Por lo mismo, Squella cree que la candidatura de Michelle Bachelet será vetada por el mismo Donald Trump. “Entendemos este saludo a la bandera que hace el presidente Boric únicamente para reparar el daño que le ha causado a la ex presidenta Bachelet, generando una condición imposible de que pueda llegar a puerto la candidatura de ella misma“, sentenció.