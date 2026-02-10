El último intento del Gobierno por la reforma política: ministra Lobos cita a diputados para destrabar proyecto antes de marzo

La idea del Ejecutivo es llegar con un acuerdo listo a marzo para acelerar la tramitación del proyecto.

Miércoles al mediodía en La Moneda. Esa fue la citación que recibieron los diputados de la comisión de Gobierno de la Cámara por parte de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos con el fin de iniciar el trabajo de la mesa técnica para destrabar la reforma al sistema político.

La idea de la cita es avanzar en un acuerdo transversal que permita aprobar antes del cambio de mando la reforma que apunta a dar mayor gobernabilidad al Congreso.

Si bien el Gobierno logró el respaldo del Senado a la reforma política que impulsa, en la Cámara se ingresaron 54 indicaciones lo que amenazaba con desdibujar la propuesta original del Gobierno.

Por lo mismo, la ministra Lobos acordó con la comisión suspender la tramitación y quitar la urgencia al proyecto para negociar una salida con los diputados.

La invitación fue extendida a los 13 integrantes de la instancia donde se encuentran representantes desde el PC hasta Republicanos.

La reunión fue confirmada a EL DÍNAMO por el presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (PR)

“Este miércoles iniciamos la mesa de trabajo para la reforma al sistema político con un objetivo muy concreto: ordenar, debatir y buscar acuerdos sobre las más de 54 indicaciones presentadas, para despachar este proyecto a la Sala la primera semana de marzo. Chile necesita un sistema político más estable y responsable, y eso solo se logra con diálogo, rigor técnico y voluntad de acuerdo, no con trincheras ni cálculos pequeños”, sostiene el legislador.

La idea del Gobierno es despachar a tercer trámite la reforma política la primera semana de marzo. Sin embargo, las proyecciones tanto de legisladores como del Ejecutivo en que la reforma no alcanzaría a ver la luz antes del cambio de mando del 11 de marzo, por lo que sería tarea del gobierno de José Antonio Kast decidir si el proyecto ve la luz.