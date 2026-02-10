La nueva estrategia de Harold Mayne-Nicholls para pagar su millonaria deuda de campaña

El ex presidente de la ANFP abrió una cuenta en Patreon, donde ofrece videos relatando sus vivencias, como por ejemplo, en el Mundial de USA 1994.

El ex candidato presidencial, Harold Mayne-Nicholls, atraviesa un complejo momento producto de la deuda que mantiene con BancoEstado, la cual supera los $300 millones.

Lo anterior, en el marco de la campaña, donde pidió créditos por $559.400.000. Debido a que el periodista y ex dirigente deportivo obtuvo el 1,26% de los votos (163.273 sufragios), sólo podrá optar a una devolución de $258.787.705, quedando en saldo negativo con respecto a lo que gastó en los meses previos a las elecciones.

Bajo este contexto, Harold Mayne-Nicholls ha barajado distintas opciones para poder solventar su millonaria deuda. “Sería ideal que me condonaran la deuda, pero eso no parece posible. Pero he visto buena disposición en cuanto a la manera de saldar esa deuda. En síntesis, sólo necesito que me den plazo y pagaré toda la deuda”, dijo a inicios de este año a LUN.

Harold Mayne-Nicholls incursiona en Patreon para buscar pagar su deuda de campaña presidencial

Ahora, el ex presidente de la ANFP inició una nueva estrategia en su objetivo de reunir fondos, la cual tiene que ver con la creación de una cuenta en Patreon, donde estarán disponibles una serie de videos, en los que habla sobre su experiencia en el Mundial de Estados Unidos 1994.

El canal ya cuenta con 12 suscriptores y para acceder al contenido se debe pagar una suma de US$ 7,50 por cada video.

“Han sido muchísimos los comentarios que me han hecho llegar viendo cómo me pueden ayudar para cumplir con mis compromisos de la campaña. Yo prefiero entregarles contenido, prefiero entregarles conocimiento, prefiero contarles anécdotas mías y que ustedes de esa manera lo hagan”, comenzó diciendo el ex candidato en su cuenta de Instagram.

“Por eso hemos abierto un canal en Patreon donde ustedes pueden adquirir ya desde este mismo momento todo lo que fue mi experiencia, mis anécdotas, mi historia en la Copa del Mundo de 1994”, donde destaca la vez que tuvo que decirle a Diego Maradona que tenía que ir al doping en medio de un partido.

“Por el equivalente a US$ 7.50 vas a adquirir un conocimiento desde el corazón de la Copa del Mundo y además nos vas a estar ayudando. Te vamos a estar esperando”, expresó.