“Estamos decididos”: Gobierno confirma que enviará ayuda humanitaria a Cuba en medio de presión del PC

El canciller Alberto van Klaveren descartó que la decisión tenga relación a la presión de figuras del PC, a la que recientemente se había sumado el PS.

Tras la presión del Partido Comunista (PC), el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba, en el marco de la intensificación del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ratificó que Chile destinará ayuda al país caribeño, cuya información la dio a conocer a través de un punto de prensa desde La Moneda.

“Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”, expresó el canciller, manifestando que los recursos para la cooperación a la isla serán mediante el fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”.

“Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas. Nosotros creemos que podremos hacer un anuncio más específico entre hoy y mañana, pero quería confirmar que efectivamente haremos un esfuerzo de ayuda humanitaria, sobre todo tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo Cuba hoy”, sostuvo van Klaveren, haciendo alusión que nuestro país hizo lo mismo con Ucrania, Gaza, entre otros.

Tras ello, planteó que “más allá de las características políticas que pueda tener su régimen, lo que nos interesa es atender las necesidades en la medida de lo posible del pueblo cubano. Y no estamos solos en eso”.

Al finalizar su intervención, el canciller descartó que esta determinación tenga relación con la presión del Partido Comunista. “Estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo“, aseguró.

Gobierno enviará ayuda a Cuba: la intensa presión del PC a la que también se sumó el PS

Durante los últimos días, diversas figuras del Pc solicitaron al Ejecutivo que ayude a Cuba. El senador Daniel Núñez recordó en su cuenta de X que “cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicinas e insumos básicos, es momento de que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria“.

Por su parte, el diputado Boris Barrera mencionó que el PC espera que “nuestro gobierno pueda generar toda la ayuda necesaria”. En esa línea, apuntó que “México está dando un ejemplo de dignidad” y manifestó que la escasez de energía en la isla “es condenar al pueblo cubano prácticamente a un genocidio“.

La parlamentaria Carmen Hertz señaló que “todos los países decentes del mundo deberían apoyar a Cuba, al que se intenta llevar al colapso a través de intensificar un bloqueo asfixiante de más de 60 años”.

A estos llamados, se había sumado el Partido Socialista (PS), que emitió una declaración, mencionando que “se hace imprescindible atender las necesidades más urgentes del pueblo cubano mediante ayuda humanitaria, tal como en los últimos años lo hemos hecho con Ucrania y Palestina”.