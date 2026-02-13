El cruce entre Kaiser y congresista de Estados Unidos tras “amenaza” a Chile por enviar ayuda a Cuba

Un congresista de EE.UU. criticó a Boric por la decisión de enviar ayuda humanitaria a Cuba, asegurando que “Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar”.

El anuncio del envío de ayuda humanitaria a Cuba por parte del Gobierno de Gabriel Boric ha generado reacciones divididas en la esfera política, y en este marco, desde Estados Unidos llegó una amenaza de un congresista, quien rápidamente obtuvo respuesta del diputado y ex candidato presidencial, Johannes Kaiser.

Este jueves, el canciller Alberto van Klaveren anunció que destinarán recursos al país caribeño, y ante esto, el congresista del Partido Republicano, Carlos Giménez, calificó la determinación de La Moneda de “patético actuar”

A través de su cuenta de X, el político norteamericano manifestó: “Desde el Congreso de Estados Unidos, denunciamos el respaldo del Presidente de Chile a la dictadura militar en Cuba. Los chilenos sobre todo deben estar al lado de la democracia y no de una dictadura militar. Chile enfrentará las consecuencias de este patético accionar”.

El cruce entre Kaiser y congresista de Estados Unidos tras crítica al Gobierno de Boric por enviar ayuda a Cuba

La respuesta a estas palabras no tardó en llegar, ya que el líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, enfatizó que “los chilenos somos alérgicos a las amenazas colega“.

“Siendo un duro opositor a mi gobierno en esta materia, no puedo dejar pasar el agravio que usted formula al pueblo de Chile”, comenzó diciendo el parlamentario.

A lo que agregó: “Este pueblo decidió, por lo demás, hace ya dos meses, poner término a la administración de izquierda objeto de su crítica”.