Ante envío de ayuda humanitaria: Squella emplaza al Gobierno a apoyar iniciativas “que pongan fin a la dictadura” en Cuba

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al anuncio del Gobierno, el que confirmó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis que atraviesan a raíz del endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

En primera instancia, si bien destacó que “solidarizamos como siempre con el pueblo cubano“, aprovechó la oportunidad para emplazar a la actual administración.

Para el senador electo, si el Gobierno “quiere dar una ayuda de verdad, lo que tiene que hacer es respaldar las iniciativas de la comunidad internacional que pongan fin de una vez a una de las dictaduras más crudas y violentas que ha tenido que sufrir un pueblo latinoamericano durante los últimos 100 años”.

Las declaraciones de Squella ocurren horas después de que el canciller Alberto Van Klaveren confirmara el envío de ayuda humanitaria a Cuba. “Estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, lo cual se realizará através del fondo especial Chile contra el hambre y la pobreza.

“Estamos evaluando exactamente la magnitud del aporte. Es un aporte de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas“, indicó el canciller, confirmando que el anuncio oficial podría ocurrir este viernes.

Ante las críticas que generó el anuncio, el ministro Álvaro Elizalde precisó que “al margen de la opinión que se tenga del régimen cubano, del cual personalmente soy muy crítico, esta ayuda no responde a presiones o cálculos políticos, sino a una profunda convicción sobre la compleja situación humanitaria que enfrentan las familias en Cuba”.