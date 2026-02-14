Polémica por vínculos de Jouannet: Cordero defiende a futuro subsecretario y destaca sus aportes en Seguridad

Ministro Cordero se refirió a los cuestionados vínculos de Jouannet, señalando que los antecedentes “eran conocidos” y afirmó que “tengo la mejor opinión de él”.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la polémica que ha generado la designación del diputado Andrés Jouannet (Amarillos) como subsecretario de la cartera en el futuro Gobierno de José Antonio Kast, producto de sus vínculos con cuestionado empresario chile e imputados por la justicia.

Luego de que nuevamente se pusieran sobre la mesa los antecedentes que lo ligan a imputados en el caso Tragamonedas y apuestas online, en la esfera política se ha especulado sobre su continuidad en la administración entrante.

No obstante, el ministro Cordero afirmó que en casos de este estilo “uno tiene que ser prudente”, puesto que “estos antecedentes se conocían de antes, el diputado Jouannet dio explicaciones en su oportunidad”.

Lo anterior, debido a los cuestionamientos que han reflotado por los vínculos del parlamentario con el empresario chino Emilio Yang, quien es investigado en una causa donde la Fiscalía indaga un eventual tráfico de influencias vinculado a Karol Cariola (PC).

A ello se suman sus conexiones con Alberto Hadad, imputado en el caso Tragamonedas y que en 2019 fue formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas.

Ministro Cordero destaca a Andrés Jouannet tras cuestionamientos

El secretario de Estado, en diálogo con T13, se refirió al trabajo del diputado con quien ha coincidido en diferentes comisiones relacionadas a Seguridad y Defensa.

“Solo puedo decir respecto al diputado que a mí me tocó, en las tres condiciones en las que he estado en el Gobierno, estar con él tanto en la Comisión de Seguridad como en la Comisión de Defensa, y tengo la mejor opinión de él”, aseguró.

A lo que añadió: “Me parece que es un tema de evaluación de la administración entrante y que es de prudencia que la autoridad vigente no emita opiniones sobre eso”.

Respecto a la trayectoria de Jouannet, Cordero salió en su defensa asegurando que “fue una persona que contribuyó significativamente a varios de los proyectos de la agenda de seguridad pública”.

“Yo solo puedo hablar desde la experiencia profesional que yo he tenido con él y que sí, es una persona muy proactiva para poder avanzar en la agenda de seguridad, que nos ha implicado la dictación de más de 70 leyes y, entre otras cosas, la existencia del ministro de Seguridad”, cerró Luis Cordero.