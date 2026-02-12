Cuestionados vínculos de Jouannet: OPE estaba al tanto de los antecedentes y futuro subsecretario seguiría en el cargo

Los antecedentes publicados en la prensa ya eran conocidos en el equipo de Kast previo al nombramiento del diputado.

Tras las publicaciones de Ciper y La Tercera, los cuestionados vínculos empresariales del futuro subsecretario del Interior, Andrés Jouannet, fueron abordados durante la jornada en la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Hasta ese lugar llegó este jueves la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steintert, y su futuro par de Defensa, Fernando Barros. Junto ellos estuvieron senadores electos, el futuro ministro de Obras Públicas, Andrés Vial, funcionarios de Carabineros, entre otros, según informó La Tercera.

En la cita se abordó los nexos del diputado de Amarillos con Emilio Yang -imputado en la causa de Karol Cariola por presunto tráfico de influencias- y con figuras que han tenido que enfrentar la justicia por financiamiento irregular de la política, la industria de las máquinas tragamonedas y de las casas de apuestas online.

Según el medio citado, la misma Steintert confirmó que Andrés Jouannet continuará en el cargo de subsecretario. De hecho, dichos antecedentes ya eran conocidos en el entorno de José Antonio Kast previo al nombramiento y que ante de eso, se conversó personalmente con él para evitar futuros flancos.

De esta forma, descartaron que estuviera involucrado en causas judiciales. En dicha reunión, incluso, el aún parlamentario habría asegurado que estas sociedades eran “alternativas de negocios que se le presentaron, que efectivamente se iniciaron sociedades pero que, sin embargo, fracasaron“. Por lo mismo no se iniciaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Actualmente, el futuro subsecretario Andrés Jouannet ya no mantiene contacto con dichos empresarios, por lo que se descartó cualquier irregularidad, lo que permitirá que siga en el cargo, el cual asumirá el 11 de marzo.