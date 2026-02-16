Kast alza la voz por Jouannet: “No tengo ningún tipo de cuestionamiento”

El presidente electo le restó importancia a los vínculos de Jouannet con empresarios imputados por diversos delitos, aseverando que estaba en conocimiento de dichos antecedentes.

El presidente electo José Antonio Kast salió al paso de los cuestionamientos recibidos por la designación de Andrés Jouannet como subsecretario de Seguridad Pública, a pesar de sus vínculos con empresarios formalizados e imputados por diversos delitos.

El nombramiento del diputado de Amarillos como segundo en la cartera, tras la ministra Trinidad Steinert, generó roces al interior del oficialismo y la propia oposición, como el PDG y libertarios, por sus negocios con Emilio Yang, imputado en la causa contra la senadora Karol Cariola, y Alberto Hadad, formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019.

Sin embargo, desde el equipo de ministros de Kast salieron en defensa de Andrés Jouannet, ya que José García Ruminot, futuro ministro secretario general de la Presidencia, descartó las acusaciones contra el parlamentario, aseverando que “es una persona que no se involucraría en las cosas indebidas que se han anunciado. En todo caso, esa es mi opinión y naturalmente son materias que él mismo tendrá que ir aclarando. Sé, además, que ha aportado muchos antecedentes para irlo aclarando y finalmente quien resuelve es su ministra con el presidente de la República”.

Por su parte, el propio José Antonio Kast le restó importancia a los vínculos comerciales de Jouannet con los imputados, apuntando que estaba al tanto de estos antecedentes.

“Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sean de atención mediática y pública antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento”, argumentó el futuro jefe de Estado.

En esta línea, expresó que Jouannet “ejerció un rol como diputado, delegado provincial, como intendente en gobiernos anteriores y lo hizo de manera destacada”.

Para Kast, el líder de Amarillos “conoce muy bien todo lo que se le ha encargado, que es la prevención del delito, el crimen organizado, el combate, y forma parte de un equipo. Hoy día todos somos parte de un equipo, y por lo tanto, yo al menos, no tengo ningún cuestionamiento hacia la figura de Andrés Jouannet, y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad y hacerse cargo de esta subsecretaría tan relevante para el futuro”.