Kast responde críticas de Elizalde por “Gobierno de emergencia” y pide evitar “amarres”

El ministro del Interior calificó como “pretexto” el concepto de Gobierno de emergencia para implementar reformas que impliquen retroceso social.

El presidente electo, José Antonio Kast, respondió a los cuestionamientos del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien afirmó que el concepto de “Gobierno de emergencia” podía se utilizado como “excusa” para establecer reformas de retroceso social.

El secretario de Estado manifestó en conversación con CNN Chile que “se ha pretendido instalar el relato de un Gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.

Ante esta tesis del ministro Elizalde, Kast aseguró que Chile debe abordar con prioridad ciertos problemas. “Tenemos problemas reales. Hay problemas de seguridad ciudadana, hay problemas aquí en la región de Los Lagos de conectividad“, comenzó diciendo, haciendo un llamado a las autoridades a visitar comunas como Puyehue, Puerto Octay y Cochamó para interiorizarse en las dificultades de desplazamiento que hay en la zona.

Kast responde a Elizalde y lo llama a “mirar hacia adelante” y evitar “amarres”

“Esa es la realidad en Chile, no la desconozcamos. Tenemos un problema de gasto excesivo. Esos son números objetivos, no es algo que nosotros estemos diciendo que el gobierno nos deja una deuda. No, todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme. Veamos el tema de lo que está pasando con los SLEP. Nosotros no queremos que se repitan situaciones como la que han ocurrido en Atacama, la que han ocurrido en Magallanes”, agregó el presidente electo.

En esa línea, Kast emplazó a Elizalde y al Gobierno de Boric: “Veamos quién funciona bien y quién no está funcionando bien. Por donde yo le diría al ministro, miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar”.

Para cerrar, el futuro mandatario manifestó que espera que la “transición siga siendo ejemplar. Cada ministro ha presentado lo que está haciendo a los ministros que vienen, pero no aprovechemos esos resquicios legales para dejar amarres que sabemos lo que son”.