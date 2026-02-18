Arturo Squella ratifica que Kast renunciará a Republicanos antes del 11 de marzo: “Está lleno de simbolismo”

El timonel de la colectividad aseveró que se trata de un “hito de responsabilidad” por parte del presidente electo.

Arturo Squella, presidente de Republicanos, se refirió a la próxima llegada de José Antonio Kast a La Moneda, aseverando que aún falta un hito antes del cambio de mando: su renuncia a la colectividad.

Squella indicó a La Tercera que “se van cumpliendo todos los hitos que en algún momento desde el 14 de diciembre en adelante habíamos supuesto para estos días de instalación. Uno de ellos, simbólico para nosotros en el Partido Republicano, es precisamente que el presidente electo, antes de asumir el cargo de Presidente de la República, deje la militancia del partido que fundó y que con un gran trabajo miles de personas hemos logrado construir en estos años”.

“Estos son hitos que están llenos de responsabilidad, están llenos de simbolismo”, dejó en claro el próximo senador.

El timonel de Republicanos recordó que “cuando estábamos en plena campaña, nosotros decíamos que efectivamente lo que corresponde es que un presidente de la República no tenga militancia política (…) hoy quedan dos o tres semanas para que eso se materialice”.

Si bien aún no existe una fecha exacta para que José Antonio Kast concrete su renuncia a Republicanos, Arturo Squella recalcó que “sabemos que esto tiene que ser antes del 11 de marzo”.