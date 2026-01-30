Gobierno respondió dichos de Iván Poduje pero evitó polemizar mientras Republicanos lo respaldó

El futuro ministro de Vivienda aseguró en un seminario que la reconstrucción está paralizada por el “activismo ambiental” que hay en el Gobierno.

El Gobierno, a través del ministro de Vivienda, Carlos Montes; y la titular de Medio Ambiente, Maisa Rojas, respondió a las declaraciones que realizó el futuro ministro Iván Poduje en un seminario sobre reconstrucción.

Según postuló, las obras “están paralizadas por el activismo ambiental, fanáticos ambientales en el Gobierno que tienen paradas viviendas de reconstrucción”. A eso se suma que un intercambio de palabras que tuvo con uno de los asistentes, indicó que “ustedes que le dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”.

La primera autoridad que abordó el tema fue la ministra Rojas, quien sostuvo que “basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas, no es productivo“.

“Quisiera, como ministra del Medio Ambiente, en los cuatro años del gobierno del presidente Boric, dejar claro de que existe un consenso nacional como internacional de que el país y el mundo enfrenta una crisis que se manifiesta en cambio climático, se manifiesta en pérdida de biodiversidad y también se manifiesta en contaminación“, agregó.

Por lo mismo, “el desarrollo no puede pensarse que tiene que ser a costa de lo ambiental o de lo social“.

A la titular de Medio Ambiente se sumó Carlos Montes quien dejó en claro, de entrada, que “no voy a vivir de las discusiones con el próximo ministro, él va a ser el ministro, y él tiene que asumir y orientar”.

Aún así, precisó que “el tema de las demoliciones y los roedores: hay una norma acá que dice que si usted se pone a demoler el edificio de acá al frente y no hace previamente un proceso de desratización, los ratones de ahí van a llenar todo este barrio. Es así, y está estudiado, y, por lo tanto, es una norma, si quiere cambiarse la norma, que se cambie la norma”.

Con respecto a la paralización de la reconstrucción en Viña del Mar que denunció Iván Poduje, el titular de Vivienda dijo: “¿Cómo se hace un un proyecto en el Belloto? Hay unos cuatripareos, ¿qué hacen las familias de ese cuatripareo? Se ponen de acuerdo con una empresa. Ellos contratan a la empresa, y la empresa tiene que operar, y la empresa para operar tiene que ajustarse a las normas. Yo eso que creo que no, es otra realidad, pero no quiero entrar en esa discusión”.

“Nosotros creemos que lo que debiéramos quizás haber pensado más es tomar el Olivar en su conjunto, expropiar, hacer las casas con el estándar que ahora tienen (…) lo hubiéramos hecho desde un comienzo así, pero las condiciones no permitieron que así fuera porque las familias no lo quisieron así. Y, por lo tanto, hemos cada grupo de familia hace contratos con empresas, con entidades patrocinantes y con empresas constructores, y esas entidades tienen que operar dentro de los marcos de las normas”, explicó.

El respaldo de Republicanos al futuro ministro Poduje

En tanto, desde el Partido Republicano, su presidente Arturo Squella respaldó las declaraciones de Iván Poduje y aseguró que sus palabras representan a “millones”.

“Durante la campaña nosotros fuimos bastante enfáticos en que la reactivación de la economía necesaria para que haya empleo en el millón de personas que hoy día no lo tienen (…) evidentemente que pasa por poner los intereses de esas personas por sobre los intereses ideológicos que puedan tener algunas organizaciones que caen en el fanatismo medioambiental que tanto daño le ha hecho a Chile durante los últimos años”, afirmó.

Sin embargo, el senador electo indicó que “esto no significa que uno tenga la intención de proteger y siempre avanzar en el estándar de protección medioambiental, pero nunca puede sobreponerse a la actividad humana, al desarrollo de las personas“.

Por último, Squella recalcó que están “100% de acuerdo con lo que está haciendo” Iván Poduje y sus dichos son “lo que verdaderamente sentimos millones de chilenos a la hora de ver cómo se retardan los proyectos que podrían traer trabajo para Chile”.