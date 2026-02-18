El relato que busca instaurar La Moneda tras nueva tensión con Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el de Boric”

A solo semanas que se oficialice el cambio de mando, los dimes y diretes entre la administración entrante y la saliente se han intensificado, especialmente en lo que respecta al llamado gobierno de emergencia, término acuñado por José Antonio Kast para explicar lo que será su llegada a La Moneda.

Sin embargo, desde Palacio salieron a enfrentar este relato y plantearon que el verdadero “gobierno de emergencia” fue el realizado por el presidente Gabriel Boric, luego de la pandemia.

Fue el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien indicó a radio Universo que “Chile llegó al 2022 a hacerse cargo, en el caso de nosotros del sistema educativo, en un contexto de crisis. Una crisis post-pandemia brutal. O sea, yo lo quiero decir de esta forma: el verdadero gobierno de emergencia, al menos en materia educacional, pero también en otros ámbitos, fue el gobierno del presidente Boric. A nosotros nos tocó hacernos cargo de la emergencia, literal”.

“Cuando llegamos había un 14% de inflación. Hoy día, ¿cuánto hay? O sea, bajamos más de 10 puntos. Cuando llegamos, la economía estaba en un estancamiento. Las inversiones en materia de infraestructura, por ejemplo, en Educación, había ochenta y tantos proyectos que se denominan TAC, los Términos Anticipados de Contrato, que en pandemia cayeron. De esos, ya vamos más de 54 que hemos recuperado y otros que ya están casi en proceso de recuperación”, ejemplificó el titular de Mineduc.

Los dichos de Cataldo se suman a lo expresado por su par de Interior, Alvaro Elizalde, que declaró a CNN Chile que “se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.

Ante esta polémica, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, planteó que “los discursos de campaña son distintos de la gestión gubernamental. Se gana con un lema y se gobierna con otro. Eso es habitualmente lo que tiende a suceder”

“Nosotros hemos entregado ahora y en otro momento los datos de lo que se refiere a seguridad pública. Y simplemente ahí está la modestia verdad de los hechos. Las estrategias políticas de cómo se argumentan ese otro tipo de cosas”, agregó.

OPE y Kast se suman a polémica por “gobierno de emergencia”

Frente a esta narrativa que quiere instalar La Moneda, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) salieron a responder a través de la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado.

Al respecto, Hurtado sostuvo que “el Gobierno del presidente Boric vemos que está dando los últimos aletazos de ahogado, están en una situación muy compleja, en donde toda la ciudadanía se ha dado cuenta de la farra de este Gobierno”.

“Han mal utilizado los recursos de todos los chilenos y hablar que su gobierno fue de emergencia parece que ni siquiera se enteraron, porque la emergencia y la crisis en materia de seguridad, de educación, de salud sigue tal cual está, incluso empeorada”, acusó.

Por su parte, el propio presidente electo José Antonio Kast indicó que “tenemos problemas reales. Hay problemas de seguridad ciudadana (…) Esa es la realidad en Chile, no la desconozcamos. Tenemos un problema de gasto excesivo. Esos son números objetivos, no es algo que nosotros estemos diciendo que el gobierno nos deja una deuda. No, todos los entes públicos saben que tenemos un problema presupuestario enorme. Veamos el tema de lo que está pasando con los SLEP. Nosotros no queremos que se repitan situaciones como la que han ocurrido en Atacama, la que han ocurrido en Magallanes”.