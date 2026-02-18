Presidente Boric comienza su gira por Rapa Nui entre críticas y protestas: “Viene por cumplir”

La alcaldesa de la isla calificó la visita como tardía, mientras manifestantes increparon al Mandatario en su llegada al aeropuerto Mataveri.

El presidente Gabriel Boric arribó la tarde de este miércoles al aeropuerto Mataveri, en Rapa Nui, para dar inicio a una visita oficial de tres días, la primera que realiza a la isla en casi cuatro años de mandato. El viaje, que se extenderá hasta el viernes, contempla reuniones con la comunidad, participación en ceremonias tradicionales y la entrega de subsidios, agenda enfocada en abordar urgencias locales.

La llegada del mandatario, sin embargo, estuvo marcada por un clima de tensión. Una treintena de manifestantes lo recibió con consignas, carteles y silbatos, e incluso golpearon el vehículo presidencial mientras gritaban “¿y? fuera”.

Las protestas se dan en un contexto de molestia por el reciente rechazo al Estatuto Especial para un Gobierno Autónomo impulsado por el Ejecutivo y por la destitución de la embajadora de Nueva Zelanda, Manahí Pakarati, tras sus declaraciones sobre la libre determinación y el autogobierno del pueblo rapanui.

En paralelo, el recibimiento oficial fue encabezado por la alcaldesa Elizabeth Arévalo y el delegado presidencial provincial, Sergio Tepano. Tras la tradicional entrega de una corona y un collar de flores, el presidente participó en un número artístico y se sumó a un baile pascuense.

Las críticas de autoridades a la visita a Rapa Nui del presidente Boric y la respuesta del Ejecutivo

La alcaldesa fue crítica con la visita. En conversación con La Tercera señaló que se trata de una llegada tardía, solo para “cumplir” al término de su mandato. “Uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora, y no sé qué mucho más se nos puede comprometer”, afirmó.

Asimismo, agregó: “Se lo planteé directamente a su equipo de avanzada, que a mí me parecía que a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío”.

El diputado Hotuiti Teao también le manifestó en el aeropuerto que estaba llegando tarde. Según relató, Boric respondió que su presencia formaba parte de su “compromiso” con la isla.

Desde el Ejecutivo, las críticas fueron desestimadas. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, sostuvo que ya había visitado el territorio en representación del presidente. La vocera Camila Vallejo, mientras tanto, afirmó: “Es importante entender que la gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del presidente. (…) También se traduce en la acción de sis ministerios, subsecretarías, delegaciones, seremías”.