“No es tardío”: La Moneda defiende cuestionado viaje del presidente Boric a Rapa Nui

Una de las últimas actividades de Gabriel Boric como presidente de la República será su viaje a Rapa Nui, que se concretará la próxima semana, anunció que no ha estado exento de críticas de las autoridades isleñas, el empresariado y la oposición.

Elizabeth Arévalo Pakarati, alcaldesa de Rapa Nui, lamentó que la visita del jefe de Estado se realice al final de su mandato, indicando a La Tercera: “¿Qué le puedo pedir? Si está a menos de un mes de dejar el cargo. No sabemos qué nos podría comprometer”.

Sus palabras fueron replicadas por José Pakomio, de origen rapanui, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, quien calificó la visita como un simple “gesto simbólico”, al igual que el diputado Hotuiti Teao (UDI), quien cuestionó que Boric no se hiciera presente en la isla en medio de la consulta indígena que rechazó su separación administrativa de Valparaíso.

Ante esto, salió la ministra de Obras Públicas, Jéssica López, a defender el viaje del mandatario, aseverando que “hemos estado varias veces (en Rapa Nui), no solo esta ministra, sino también directivos del Ministerio. Es parte de nuestro territorio, es parte de nuestra ciudadanía. Tenemos obras públicas ahí, tenemos el tema del agua, que es bien importante, todos los temas de pavimento. En fin, un conjunto bien importante de temáticas que están en todos los territorios y Rapa Nui no es la excepción”.

López recalcó que el periplo de Gabriel Boric “no es tardío, porque el territorio nuestro es enorme. Hemos estado recorriendo intensamente a lo largo de estos años y, naturalmente, cuando se empieza a acabar el gobierno, yo acelero esas visitas, porque no quiero dejar lugares sin visitar, sin entregar obras, sin iniciar obras como el día de ayer, sin comprometer también cosas que sabemos que es posible y que corresponde realizarlas. Así es que me parece que hay que mirarla con otra lectura”.

Consultada sobre los eventuales compromisos que podría adquirir el presidente con las autoridades locales, la ministra López apuntó que “cosas responsables siempre se pueden comprometer. Es lo que nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo”.