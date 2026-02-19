Déficit fiscal: la “salida alternativa” que Kast le ofreció a Grau ante posible acusación constitucional

Ante la arremetida del futuro oficialismo, el presidente electo planteó otra vía para “facilitar” la discusión en torno al desajuste fiscal.

Un ambiente crispado se encontró el presidente electo José Antonio Kast al regreso de sus vacaciones que tomó en el sur del país.

En su ausencia, se conoció que el déficit fiscal se elevó hasta el 3,6% del PIB, cifra muy por encima de las dos estimaciones (1,1% y luego 2,2%) que realizó el Ministerio de Hacienda a la hora de negociar la ley de Presupuesto.

Esto provocó una dura arremetida de las fuerzas de oposición al actual Gobierno de Gabriel Boric. Además de pedir explicaciones al ministro Nicolás Grau, las fuerzas de derecha ya trabajan en una interpelación y se ha planteado la posibilidad de llevar adelante una acusación constitucional contra el secretario de Estado.

El tema fue obligado para Kast en su regreso este jueves a la OPE, oficinas donde sus ministros y colaboradores preparan el desembarco en La Moneda el 11 de marzo.

“El tiempo nos ha ido dando la razón de que la situación fiscal, el déficit fiscal, era mucho mayor de lo que se había mostrado”, dijo el futuro mandatario aludiendo a su propuesta de recorte de US$6.000 millones.

En todo caso, la expectativa estaba en la postura que adoptaría respecto a la arremetida de su sector contra Grau, incluyendo una posible acusación constitucional que podría concretarse tras el cambio de mando.

La otra vía propuesta por Kast

Si bien aseguró que los parlamentarios están en su derecho de emplear las facultades que están en la Constitución —mencionó la interpelación, comisión investigadora y la acusación constitucional—, el presidente electo ofreció otra salida a Grau.

“Los parlamentarios tienen todo el derecho, si tienen dudas, a convocar al ministro a una sesión especial, a una interpelación, tienen el derecho a generar comisiones investigadoras, tienen el derecho a hacer acusaciones constitucionales, pero creo que gran parte de esos instrumentos no son necesarios cuando hay buena información”, sostuvo el mandatario electo.

En ese sentido, Kast instó al ministro a presentar toda la información relativa a las cuentas fiscales ante el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central y los presidentes de ambas cámaras del Congreso para transparentar el real estado de la situación fiscal del país.

“Creo que la información facilitaría mucho la discusión política también”, sostuvo el futuro jefe de Estado en medio de las acciones que prepara su sector en contra de Grau.

Antes de la intervención de Kast, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum —quien asoma como posible director del Servicio de Migraciones en el próximo gobierno— confirmó que los diputados están estudiando la posibilidad de una AC en contra de Grau.

“Tenemos argumentos suficientes para que la acusación constitucional contra el ministro Grau prospere. Aquí ha habido una negligencia técnica gravísima en la administración financiera, pero también hay una responsabilidad política por aumentar los gastos mucho más allá de lo que se puede cubrir”, advirtió el diputado.

La defensa de Grau

“Ellos deciden si ejercen esa facultad”, dijo Grau al ser consultado esta jornada por la posible acusación constitucional en su contra.

El ministro, en todo caso, defendió férreamente su gestión y la de Javiera Martínez de la Dipres.

El ministro reiteró que Hacienda tenía argumentos suficientes para estimar un mayor ingreso y apuntó a la caída de los ingresos de primera categoría —grandes empresas— como factor principal del déficit fiscal.

Asimismo, aseguró que los datos del último trimestre los obtuvo recién en enero, por lo que se pudo prever la situación.

En esa línea, Grau sostuvo que “lo que ha ocurrido en materia de ingresos es que sistemáticamente los ingresos tributarios están recaudando menos como porcentaje del PIB de lo que se hacía históricamente”

Y sentenció: “El gasto durante nuestro gobierno ha subido la mitad de lo que subía antes. Hemos sido un Gobierno que en términos de disciplina fiscal, de lo que nosotros controlamos, que es el gasto, hemos tenido un comportamiento de mucho mayor disciplina de lo que se tenía antes y lo que ha pasado, insisto, es que ha habido un comportamiento anómalo de los ingresos”.