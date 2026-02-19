La Moneda al rescate: ministra López defiende millonario bono al presidente Boric

La titular del MOP le bajó el perfil a la polémica y aseguró que también “yo espero haberlo recibido”.

Jessica López, ministra de Obras Públicas, le bajó el perfil a la polémica generada por el millonario bono que recibió el presidente Gabriel Boric, con lo cual su remuneración pasó de $7 millones a $10 millones.

El beneficio que recibió el mandatario corresponde al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y es un incentivo económico que se entrega a los funcionarios públicos por cumplimiento de metas de acuerdo a la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Al comentar esta situación desde Rapa Nui, la titular del MOP bromeó indicando que “supongo que lo recibo, no lo he mirado, pero entiendo que en todo el Estado de Chile hay un sistema que considera un conjunto de indicadores de desempeño institucional y que en función de eso, está asociado a bono. Yo espero haberlo recibido (…) me parece bien”.

Más seria, Jessica López aseveró que “eso es bueno porque nos hace poner foco en la calidad de nuestro desempeño, en la eficiencia de nuestro desempeño y es algo que permanentemente hay que seguir mejorando. En todas las empresas privadas funcionan los bonos de desempeño, entonces, en el Estado de Chile y en las empresas públicas también”.

La secretaria de Estado defendió el bono recibido por el presidente Boric explicando que “son todos indicadores que están definidos, se definen en cada inicio de año. Se van poniendo cada vez más exigentes y posteriormente se chequea su cumplimiento”.

Para cerrar, López reiteró que “estos son bonos que están establecidos en el Estado de Chile y no dependen del gobierno. Este es un sistema que funciona hace décadas, no es un sistema de ahora. Seamos super claros en eso. No confundamos esto”.