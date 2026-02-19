“Vergonzoso” y “que lo devuelva”: las duras críticas contra Boric por aumento de sueldo tras recibir millonario bono

Desde la oposición cuestionaron el millonario bono que recibió el presidente Boric, mientras que desde el Gobierno defendieron la entrega de este incentivo asegurando que no depende de la administración.

Diputados de oposición cuestionaron duramente el aumento en el sueldo del presidente Gabriel Boric, el cual pasó de $7 a $10 millones, tras recibir un bono por cumplimiento de metas correspondiente al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG).

Este incremento de $3 millones que recibió a finales de 2025 tiene que ver con los incentivos económicos que el programa entrega a funcionarios públicos cuando las instituciones en las que se desempeñan cumplen los objetivos establecidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Bajo este contexto, diversos parlamentarios han criticado la pertinencia del bono entregado al presidente Boric, considerando el escenario de déficit fiscal, por lo que algunos exigen que devuelva el dinero.

Los cuestionamientos a Boric por bono que incrementó su sueldo

El secretario de la UDI, el diputado Juan Antonio Coloma, manifestó que “es penoso ver cómo este Gobierno termina autoentregándose bonos millonarios cuando tiene nota roja en todos los atributos importantes. En materia de crimen organizado, delincuencia, migración ilegal, quebrado económicamente, con listas de espera, con reos fugándose, aún así, deciden entregarse bonos millonarios cuando obviamente la gestión que tienen es simplemente paupérrima, de nota roja”.

Desde el mismo partido, los parlamentarios Henry Leal y Flor Weisse expresaron que es “absolutamente vergonzoso e impresentable que mientras millones de chilenos hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes y ayudar a sus familias, entre ellos los miles de damnificados que dejaron los incendios forestales en el sur de nuestro país, el actual mandatario haya recibido un bono cada tres meses por metas que claramente no cumplió”.

“Aquí no existe ningún resultado concreto que justifique haber recibido este beneficio” y “cuando no hay un cumplimiento real de las metas, lo mínimo es dar una señal de coherencia y devolver estos recursos que recibió”, añadieron.

En esa misma línea, el diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República (CGR). “Uno los puede entender en la administración del Estado para todos los subalternos, pero yo no lo entiendo para el Presidente de la República porque ¿quien evalúa a él si cumplió o no las metas?”, planteó.

“Voy a preguntar en la Contraloría, porque me parece que no corresponde que lo reciba y espero que el próximo Presidente (José Antonio Kast) no lo reciba. Y si lo recibe, lo devuelva como debe hacer el Presidente Boric”, comentó.

La defensa del Gobierno al bono por cumplimiento que recibió el presidente Boric

Frente a esto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, defendió el aumento que de sueldo de Boric por el bono por cumplimiento de metas, señalando que le “parece bien” que lo haya recibido, ya que “todas las autoridades de gobierno y todos los funcionarios del Estado de Chile tienen un componente que tiene que ver con el desempeño institucional, eso es bueno, porque nos hace poner foco en la calidad de nuestro desempeño, en la eficiencia de nuestro desempeño y es algo que hay que permanentemente seguir mejorando”.

Respecto a los cuestionamientos de los parlamentarios, la titular del MOP explicó que “son todos indicadores que están definidos, se definen en cada inicio de año un conjunto de indicadores, se van poniendo cada vez más exigentes y posteriormente se chequea su cumplimiento”.

A lo que agregó: “Cada institución propone, pero también hay indicadores generales del Estado de Chile, hay otras que tienen que ver propiamente con la gestión del ministerio que corresponda y también por supuesto el Ministerio de Hacienda que es el órgano que certifica, fiscaliza, todo este sistema”.

En este sentido, expuso que los “bonos que están establecidos en el Estado de Chile, no dependen del gobierno, son del Estado de Chile. Por lo tanto, van a seguir”, haciendo alusión a que este sistema lleva “décadas”.

En cuanto al oficio de Mulet a Contraloría, la secretaria de Estado respondió que “no es necesario oficiar a la Contraloría, este es un sistema que existe, que es público, que están ahí los indicadores de cada uno de los servicios, las metas que están establecidas. Es una información del Estado que yo creo que está abierta”.