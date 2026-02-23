Ex canciller Ignacio Walker y viaje de Kast a EEUU: “Se puede transformar en un besamanos a Trump”

El ex canciller Ignacio Walker dejó ver sus temores por el viaje que tiene programado José Antonio Kast a Estados Unidos para los primeros días de marzo, luego que la Casa Blanca sancionara al ministro Juan Carlos Muñoz y a otros dos funcionarios del Gobierno de Gabriel Boric.

En diálogo con radio Infinita, Walker recalcó: “¿Qué va a hacer Estados Unidos? Le va a mostrar la cartilla. Entonces, si Chile concurre como va a concurrir el 7 de marzo, junto con Javier Milei, con Nayib Bukele y otros países, tiene que tomar una definición el gobierno del presidente Kast. ¿Va a actuar autónomamente en defensa del interés de Chile y de la dignidad y autonomía o soberanía de Chile?”.

“¿O va a concurrir en un verdadero besamanos? Porque esto se puede transformar en un besamanos a Donald Trump y su política exterior, que vela por el interés nacional de Estados Unidos, America first (Estados Unidos primero). Esa es la definición que va a tomar o tiene que tomar el presidente entrante, José Antonio Kast”, puntualizó el otrora canciller.

En esta línea, Ignacio Walker planteó que el futuro gobierno de Kast puede enfrentar “una paradoja”, ya que “Chile es una economía abierta de mercado, no puede discriminar respecto a las inversiones extranjeras. Entonces, aquí hay un proceso, una tramitación (del proyecto de cable submarino), creo que falta un informe, nada menos que de las Fuerzas Armadas, vamos a ver lo que allí ocurre”.

“Creo que hay una notificación al gobierno entrante en el sentido de decir, mire, este hemisferio, el western hemisphere, es mi zona de influencia y usted tendrá que ver y definirse con quién está, si está con los chinos o está con nosotros”, concluyó el ex ministro de Relaciones Exteriores.