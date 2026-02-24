“Supera las posibilidades de una sola persona”: Kast abordó la tensión con Estados Unidos

El presidente electo, José Antonio Kast, afirmó que “hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”, al abordar la tensión diplomática que se vive entre Chile y Estados Unidos por los cuestionamientos al cable submarino de fibra óptica que uniría nuestro país con China.

A raíz de sus críticas al proyecto, Washington revocó las visas de tres funcionarios del Gobierno chileno, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Kast se refirió a la situación al hablar con la prensa en las afueras de la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde aseveró que lo ocurrido requiere una revisión institucional, aunque evitó mencionar eventuales acciones concretas.

Lo que dijo Kast sobre la tensión con Estados Unidos

Pese a que no habló directamente de las sanciones de Estados Unidos a las autoridades del Ejecutivo chileno, José Antonio Kast sostuvo que “estamos ocupados, no solo preocupados de los distintos temas que ustedes han visto y han generado expectativa a nivel nacional“.

“Los temas internacionales los estamos viendo, como corresponde, con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones, y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo“, añadió.

En esa línea, el presidente electo manifestó que “estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros que está recogiendo la información de sus pares que van a ir entregando”.

“Esperamos que ese traspaso de información y de ministerio se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna“, concluyó.