Cable submarino con China: ministro Muñoz firmó la concesión a fines de enero y se anuló dos días después

La firma se concretó el pasado 27 de enero y se le otorgaba a la empresa CMI Chile SPA la construcción del proyecto.

El pasado 27 de enero, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, aprobó la concesión del cable submarino que uniría Chile y China. Fue esto lo que provocó que Estados Unidos decidiera, a modo de sanción, revocar la visa del secretario de Estado junto a otros dos funcionarios de Gobierno.

Según dio a conocer El Mercurio, el documento consignó: “Otórgase una concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, a la empresa CMI Chile SPA”, la cual contaba con una duración de 30 años.

“Autorízase a la concesionaria para instalar, operar y explotar una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM, que interconecta China con Chile, entre las ciudades de Hong Kong (China) y Concón (Región de Valparaíso, Chile)”, agregaron.

La firma del ministro Muñoz respecto al cable submarino “se refiere exclusivamente a los elementos de la concesión instalados en territorio de Chile“.

El texto detalla que “el sistema de cable submarino de fibra óptica está compuesto por unidades de repetidores, 266 en aguas internacionales y 16 en aguas jurisdiccionales chilenas (Zona Económica Exclusiva ZEE), utilizando tecnología de multiplexación por división de longitud de onda densa (DWDM)”.

Ahí se establecía que las obras comenzarían en un mes, finalizarían en 18 meses y el servicio comenzaría a operar en 20.

Concesión fue anulada

La misma nota citada confirmó que la concesión firmada por el ministro Juan Carlos Muñoz sobre el cable submarino con China fue anulada dos días después, el 29 de enero. Esto fue solicitado por la jefa subrogante de la División de Administración y Finanzas de la Subtel, Brunilda Vergara.

“Esta solicitud se funda en un requerimiento del jefe de gabinete de la Subtel, Sr. Guillermo Petersen, por correo de la misma fecha, indicando: por razones de error técnico o en su tipeo“, consigna el comentario correspondiente el encargado de la Unidad de Gestión documental de la Subtel, Alexis González.