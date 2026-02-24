Cronología: reunión clave entre Subtel y representante del gobierno norteamericano frenó la concesión del cable submarino chino

Muñoz echó pie atrás con la licitación del cable submarino luego de que un representante norteamericano alertó a la Subtel de peligros de seguridad.

La revelación de que el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, firmó el decreto que entregaba la concesión de un cable submarino a China Mobile puso en duda las primeras versiones del propio secretario de Estado y otros inquilinos de La Moneda que han salido a defender su actuar en el proceso.

Según reveló El Mercurio, visó la autorización que daba luz verde al proyecto que comprendía la instalación de un cable de fibra óptica de 19.873 kilómetros de extensión que conectaría las costas de Hong Kong y Valparaíso.

Según pudo conocer EL DÍNAMO, las gestiones para lograr el “vamos” comenzaron a finales de 2025.

El 26 de noviembre de 2025, tras algunas reuniones con el subsecretario de Telecomunicaciones (Subtel) Claudio Araya (PC) y su jefe de gabinete vía ley del lobby, Guillermo Petersen (PC), China Mobile International (CMI) ingresó oficialmente la petición de concesión a través de la Subtel.

Tres semanas después, la Subtel devolvió el oficio a la empresa china con reparos, a lo que CMI respondió el 8 de enero con antecedentes nuevos para subsanar las observaciones hechas por la Subtel.

No fue hasta el 27 de enero de 2026 que el ministro Muñoz intervino en el proyecto cuando, a recomendación de Araya, firmó el documento de manera digital. Fuentes del Ministerio aseguran que pese a quedar firmado, no se le dio curso al documento quedando pendiente su tramitación en la Contraloría.

Dos días después, el 29 de enero, la licitación para el cable submarino chino fue revocada.

¿Qué pasó entre el 27 y 29 de enero? Desde el ministerio aseguran que el secretario de Estado fue alertado por la Subtel de una reunión clave con un representante del “gobierno norteamericano”.

En dicha cita, se habría alertado a Araya de supuestos riesgos del proyecto basándose en “antecedentes reservados”, lo que impediría seguir adelante con la licitación.

Prevenido de esta situación, Muñoz pidió no dar curso al documento y dejarlo sin efecto hasta incorporar nuevos antecedentes relacionados a eventuales “problemas de seguridad”. Dicha información, dicen desde Transportes, fue solicitada a los “organismos de seguridad competentes” con el fin de incorporarlos al análisis del proyecto.

Consultados por EL DÍNAMO, desde la Embajada de Estados Unidos declinaron confirmar o descartar la cita.

La reunión de Muñoz con el embajador de Estados Unidos

Tres días después de haber revocado el documento, el ministro Muñoz se reunió con Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile. En esa oportunidad, el diplomático le transmitió la preocupación del gobierno de Donald Trump sobre el avance del proyecto de cable submarino encabezado por la empresa china.

Pese a agradecer la advertencia, el secretario de Estado no informó a Judd respecto al estado del proyecto del cable submarino chino. Fuentes del Ministerio aseguran que el titular de la cartera consideró “improcedente” revelar una acto que es concerniente a la autonomía del país.

El resto, es conocido: Estados Unidos revocó la visa de Muñoz, Araya y Petersen, causando una inédita crisis diplomática.

Al día de hoy, desde el Ministerio de Transporte aclaran que el proyecto del consorcio CMI no se ha autorizado.