El argumento del Tricel para rechazar nuevo reclamo de la UDI por cupo en el Maule

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el nuevo reclamo con el que la Unión Demócrata Independiente (UDI) buscaba revertir el resultado de los comicios parlamentarios en el Distrito 17, en la Región del Maule, que decretó la derrota de su candidato a la reelección como diputado, Felipe Donoso.

El gremialismo insistió en recurrir ante el Tricel, luego de que el pasado 23 de enero el organismo estableció que el candidato del Partido de la Gente (PDG), Guillermo Valdés, se impuso a Donoso, tras la revisión de los votos.

El recuento se realizó después de que la UDI publicó en sus cuentas de las redes sociales que Donoso había resultado reelecto.

Tras el proceso, el Tricel ratificó que el abanderado del PDG fue el ganador en ese distrito con un total de 12.500 votos confirmados.

Pese a ello, la tienda gremialista insitió en que detectó “errores de transcripción determinantes para el resultado final” en 15 mesas, lo que a su juicio había perjudicado directamente a Donoso.

El argumento del Tricel para rechazar el nuevo reclamo de la UDI

Luego de revisar el nuevo reclamo de la UDI, el Tricel decidió mantener su resolución original y ratificar el triunfo del candidato del PDG.

Según resolvió el organismo, “a lo principal, al primer y segundo otrosí: estése a lo resuelto en la sentencia de calificación de la elección de diputadas y diputados, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiséis”.

Con esta decisión fracasó el intento final de la UDI para revertir el resultado en la Región del Maule, con el propósito de sumar otro escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados.