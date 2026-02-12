Recursos al Tricel, refichajes y reforma política: los caminos que exploran los partidos al borde de la disolución

Hoy el Servel anunció la disolución de 13 partidos políticos. Naturalmente, algunos se resisten a bajar la cortina y apuntan a diferentes estrategias para mantener la legalidad.

En total son 13 los partidos que entraron en proceso de disolución tras la elección parlamentaria de 2025.

Si bien la noticia fue dada a conocer este jueves —y adoptada por el consejo del Servel el pasado 5 de febrero—, los partidos que fueron notificados de su situación vienen hace varias semanas estudiando caminos para mantener la vigencia legal pese a no cumplir el umbral que establece la regulación de partidos políticos.

La norma vigente establece dos causales de disolución; no llegar al 5% de los votos emitidos en la elección de diputados en a lo menos ocho regiones del país o en tres regiones geográficamente contiguas, o elegir menos de cinco legisladores contando diputados y senadores.

Bajo ese criterio, deberían desaparecer el Partido Radical, Evópoli, la Federación Regionalista Verde Social, Partido Igualdad, Partido Popular, Partido Social Cristiano, Partido de los Trabajadores Revolucionarios, Partido Humanista, Alianza Verde Popular, Demócratas, Amarillos por Chile, Partido Ecologista Verde y Acción Humanista.

El disímil futuro de los partidos de la oposición

Las tiendas que más destacan del listado por el lado de la actual oposición son Evópoli, el Partido Social Cristiano, Demócratas y Amarillos. Los cuatro partidos tienen parlamentarios electos y tienen autoridades nombradas en el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, por lo que esperan mantenerse en el tablero político en el próximo periodo.

Evópoli ya tiene una estrategia fijada para mantener la vigencia. La tienda dirigida por Juan Manuel Santa Cruz apuesta todo a torcer la mano a la interpretación del Servel en el Tribunal Electoral (Tricel) apelando a que si bien se eligieron sólo tres diputados (dos menos de los que estipula la ley), hay dos senadores en ejercicio que fueron elegidos en la pasada legislatura.

Se trata de los senadores Sebastián Keitel, que renunció en 2023 al partido, y Luciano Cruz-Coke, uno de los fundadores. En el caso de ambos, su periodo expira recién en 2030, por lo que —en el papel— el partido sí cumple con tener cinco parlamentarios.

Para ganar el argumento en el Tricel, la tienda fundada por Felipe Kast fichó como abogado a Juan José Ossa, ex ministro de la Segpres, según dio a conocer La Tercera.

Otro partido que ha avanzado en la tarea de mantener su vigencia es el PSC que tiene a Judith Marín en el gabinete ministerial. La tienda liderada por la diputada reelecta Sara Concha se encuentra desde diciembre recolectando firmas para reinscribir el partido apenas se oficialice su disolución.

Demócratas vive días intensos ya que la líder del partido, Ximena Rincón, se encuentra en proceso de desembarcar en el Ministerio de Energía, donde fue nombrada por Kast. Hoy, el partido compartió con la militancia una carta en la que dio cuenta del proceso. En ella indica que no se intentará una nueva recolección de firmas, pero sí se advierte que “esto no es un adiós, la forma puede cambiar, pero el fondo sigue plenamente vigente, pues la defensa del interés público, el camino, siempre, recién comienza”.

Otra colectividad que no consiguió parlamentarios es Amarillos. Según adelantó su fundador, Cristián Warken, no se realizarán gestiones para mantenerse en la arena política.

FRVS: otro que apuesta al Tricel

Por el lado de la alianza de Gobierno, el otro partido que apelará al proceso de disolución será la Federación Regionalista Verde y Social (FRVS).

El diputado y líder de la tienda, Jaime Mulet, fijó postura tras la comunicación del Servel. “Esta situación afecta particularmente a los regionalistas verdes y al partido Evópoli, por cuanto tenemos en las elecciones del año 2022 y las de ahora del 2025-2026, cinco parlamentarios; cumplimos la exigencia legal”, afirmó Mulet.

Mulet, al igual que Evópoli, sigue de cerca la reforma política. De hecho, ayer asistió a la reunión en La Moneda, donde se desarrolló la primera reunión para destrabar la reforma.

Una de las solicitudes que se ha hecho al Gobierno es que se incluya una clara interpretación de que los partidos con cinco parlamentarios en ejercicio sean considerados como vigentes. Esto, como medida alternativa en caso de que el Tricel falle desfavorablemente.

El Partido Radical ha informado que aún está explorando caminos, pero en la interna se ha mencionado que la reforma política podría dar una salida a la situación que amenaza con poner término a 163 años de historia.