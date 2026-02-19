UDI no se rinde: vuelve al Tricel y acusa “errores determinantes” en conteo que dio escaño en el Maule al PDG

Esto, a pesar que el organismo rechazó en enero pasado la primera reclamación para intentar que Felipe Donoso ocupe el puesto del representante del PDG en la Cámara Baja.

La UDI no se da por vencida en su intención de lograr el cupo en la Cámara de Diputados a Felipe Donoso por el Distrito 17 del Maule, luego que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinara que dicho escaño lo obtuvo Guillermo Valdés, del Partido de la Gente (PDG).

Es por ello que anunció la presentación de un recurso de reposición, indicando en una declaración pública que “la UDI es respetuosa de las instituciones de nuestra República. Esto incluye, por cierto, a los tribunales de justicia. En ese contexto, iniciamos un proceso de reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones en relación a la elección de diputados del distrito 17 de noviembre pasado”.

Esto, a pesar que el organismo rechazó en enero pasado la primera reclamación para intentar que Donoso ocupe el puesto del representante del PDG en la Cámara Baja, con lo cual la tienda de Franco Parisi queda con 14 diputados en el próximo Congreso, mientras que la UDI suma 18 escaños.

“En este proceso, hemos entregado nuestros argumentos para defender la convicción que nos asiste de la existencia de un error de conteo que perjudica al diputado Felipe Donoso. Nuestros adversarios han hecho lo propio, como corresponde de acuerdo a las normas del Debido Proceso”, puntualizó el gremialismo.

Desde la UDI aseguraron que “el día 12 de febrero el tribunal dio a conocer las actas de cada una de las mesas que sustentan su posición. En 15 de esas actas hemos advertido errores de transcripción determinantes para el resultado final. La UDI, como corresponde en un Estado de Derecho y respetando siempre la voluntad popular, ha recurrido para subsanar dichos errores”.

Según el Tricel, los diputados electos por el Distrito 17 de la Región del Maule son Roberto Celedón (FA) con 44.677 votos, Priscila Castillo (DC) con 47.964 sufragios, Javier Muñoz (DC) con 39.935 votos, Jorge Guzmán (Evópoli) con 37.180 votos; Benjamín Moreno (Partido Republicano) con 34.451 votos, Germán Verdugo (PNL) con 21.484 y Guillermo Valdés con 12.500 votos.