Escudo en la banda presidencial: qué dice la ley y la explicación de la oficina de Kast

La última vez que se ocupó el escudo de Chile en la banda presidencial fue en la foto oficial de Augusto Pinochet. En adelante, los presidentes posaron con el distintivo impoluto.

“Yo asumo como presidente de todos los chilenos, más allá de si alguien votó por mí o no. Incluso de aquellos que votaron por mí con poco convencimiento. Y a los que no votaron por mí, invitarlos a que nos sumemos”.

Esas fueron las palabras del presidente electo, José Antonio Kast, en el registro audiovisual que compartió la Oficina del Presidente Electo (OPE) donde se conocieron más detalles de la toma del retrato oficial.

La imagen, al igual que Gabriel Boric, fue tomada en un ambiente exterior donde se deja ver un paisaje, a diferencia de los otros mandatarios que escogieron fondos más conservadores o la ambientación de la cordillera de Los Andes que fue utilizada por Sebastián Piñera.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la utilización del escudo de Chile en medio de la banda, un símbolo inédito de los años 90 hasta ahora.

El último retrato en que se vió el distintivo fue en de Augusto Pinochet tomado en 1974. Antes, Carlos Ibáñez del Campo, Gabriel Gonzalez Videla y Pedro Aguirre Cerda exhibieron el distintivo.

La innovación de Kast hizo que se instalara la duda: ¿Está permitido usar el escudo en la banda presidencial?

La legislación vigente, que data de 1912, no hace mención al escudo, pero tampoco lo prohíbe.

“La Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro roja la faja la del borde inferior. Siempre que los colores nacionales se usen verticalmente, deberán ir: el azul a la izquierda, el blanco al centro, el rojo a la derecha; siempre que se usen horizontal o diagonalmente, ocuparán: el azul la parte superior, el blanco el centro el rojo la parte inferior”, dice el segundo y tercer artículo.

Desde la OPE explicaron que la utilización del escudo responde a “una tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas”.

“El escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile. Ubicarlo al centro no es apropiación política, sino reafirmación institucional. Es recordar que la banda no es del presidente, sino de la República, y que el poder se ejerce en nombre de todos los chilenos, bajo la continuidad histórica del Estado”, sentenciaron.