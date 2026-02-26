Con Milei y sin Bukele: la lista de autoridades extranjeras que vienen al Cambio de Mando

Además del presidente de El Salvador, Giorgia Meloni y Viktor Orbán también declinaron ser parte de la ceremonia del próximo 11 de marzo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer la lista de autoridades y mandatarios extranjeros que serán parte del Cambio de Mando del próximo 11 de marzo, que tendrá como gran ausente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Además, tampoco pondrán un pie en Chile referentes mundiales de la derecha, como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y Giorgia Meloni de Italia.

En el caso de esta última, el propio José Antonio Kast había adelantado la dificultad que fuera una de las invitadas, por lo que “le planteamos es que si ella no pudiera asistir, que pueda enviar una delegación de primer nivel para que en conjunto pudiéramos tener un debate bilateral”.

Entre los confirmados al Cambio de Mando está el presidente de Argentina, Javier Milei, además de su par de Bolivia, Rodrigo Paz.

A ellos se sumarán el rey Felipe VI de España; el presidente Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi; y del primer ministro de Haití, Alix Fils-Aimé.

Además, ratificaron su presencia el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue; el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani; y la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.