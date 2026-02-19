La programación oficial contempla que las actividades comiencen el 9 de marzo con la llegada de las delegaciones internacionales.

A menos de tres semanas de que el presidente Gabriel Boric entregue la banda presidencial a José Antonio Kast, el Ejecutivo se encuentra en los preparativos de la ceremonia del cambio de mando, por lo que varias autoridades ya confirmaron su asistencia a esta histórica jornada.

La programación oficial contempla que las actividades comiencen el 9 de marzo con la llegada de las delegaciones extranjeras.

Junto a ello, el 10 de marzo, el mandatario saliente recibirá en el Palacio de La Moneda los saludos protocolares de autoridades y jefes de Estado invitados.

En tanto, desde Cancillería se informó que, hasta ahora, una docena de líderes internacionales ha confirmado su asistencia, cifra levemente inferior a la registrada en el anterior traspaso de mando.

Quiénes son los presidentes y autoridades extranjeras que confirmaron su asistencia al cambio de mando

Entre los invitados figuran el rey Felipe VI y los presidentes Javier Milei, Nayib Bukele, Volodímir Zelenski, Lula da Silva, Daniel Noboa y Rodrigo Paz, además de la primera ministra Giorgia Meloni y el jefe de gobierno Viktor Orbán.

También se espera la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuya participación ha sido interpretada como una señal política desde la administración del presidente Donald Trump. No obstante, según lo que informó La Tercera, algunas asistencias permanecen en evaluación, como la del mandatario brasileño y la de la jefa del gobierno italiano.

El 11 de marzo, Boric arribará a La Moneda a las 8:00 horas para encabezar sus últimas actividades oficiales, incluyendo una fotografía con subsecretarios y ministros.

Posteriormente, se trasladará al Congreso Nacional en Valparaíso, donde a las 12:00 horas está fijada la ceremonia ante el Pleno. Antes de dejar el palacio presidencial, recibirá los honores de la Guardia de Palacio y del Regimiento Granaderos del Ejército.

Tras concretarse el traspaso de la banda presidencial en el Salón de Honor del Senado, Boric abandonará el edificio ya en calidad de ex mandatario. De forma paralela, en La Moneda se retirará su retrato oficial para dar paso al de Kast, en un gesto simbólico que sellará el término de una administración y el inicio de otra. Aún no se han detallado las actividades que realizará el presidente saliente una vez concluido el acto.