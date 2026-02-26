Defensa gestionó el 17 de febrero la concesión marítima para cable submarino de China Mobile

Pese a las alertas de EE.UU., la Subsecretaría ingresó la solicitud para el tendido del cable en paralelo al ministerio de Transporte.

En medio del conflicto denominado “Cablegate”, donde Estados Unidos sancionó a tres funcionarios chilenos por el proyecto de un cable submarino entre China y Chile, esta jornada se reveló que el ministerio de Defensa gestionó la solicitud en paralelo al de Transporte.

De acuerdo con información publicada por La Tercera, el Ministerio de Defensa Nacional ingresó el 17 de febrero la solicitud de concesión marítima para la empresa China Mobile, con el objetivo de avanzar en el tendido del cable submarino. La gestión se realizó cinco días después de la reunión sostenida entre la ministra Adriana Delpiano y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

Tras el encuentro, el diplomático estadounidense publicó imágenes junto a la secretaria de Estado y señaló que “nuestra cooperación militar bilateral (…) nos permiten enfrentar las amenazas de seguridad que compartimos en la región y, al seguir trabajando juntos, fortalecemos y protegemos a ambas naciones”.

Añadió además que “un componente crítico de esa seguridad compartida es la data. La ministra Delpiano y yo conversamos a fondo sobre los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt”.

Pese a esa conversación y a las preocupaciones manifestadas por la autoridad estadounidense, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, encabezada por el subsecretario Galo Eidelstein, presentó la solicitud para “amparar ductos soterrados, una cámara soterrada y ductos aéreos para el tendido de fibra óptica de transmisión de data”.

Desde el Ministerio de Defensa confirmaron al mismo medio que el requerimiento fue efectivamente ingresado y que actualmente se encuentra en etapa de evaluación.

Con anterioridad, la ministra Delpiano explicó que el embajador Judd le transmitió que tenía “una preocupación”, aunque recalcó que no formuló ninguna “advertencia”.

“Tres aspectos se hablaron: frontera, las relaciones militares entre un país y otro. Y al final (Judd) dijo que tenía una preocupación por este tema (del cable chino), como se la planteó a otros ministerios. Yo tomé nota y le dije: ‘esto lo veré’”, relató la ministra.