Desfile de ministros en el Congreso: Muñoz, Van Klaveren y Grau están citados y deberán cerrar flancos antes del cambio de mando

Los ministros apuntados por la oposición podrían incluso ser citados una vez ya hayan dejado el cargo.

El lunes 3 de marzo, a las 15:00 horas, están citados los ministros Albero Van Klaveren (Cancillería) y Juan Carlos Muñoz (Transportes) a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. ¿El motivo? Dar explicaciones a los legisladores sobre los actos del Gobierno en la fallida licitación del cable submarino de fibra óptica que conectaría las costas de Chile con China.

La comparecencia de Van Klaveren y Muñoz no será la única que tendrán que enfrentar los ministros del presidente Gabriel Boric. La oposición prepara una dura ofensiva contra algunos integrantes del gabinete ministerial en respuesta a varias polémicas que se han suscitado en este mes de receso legislativo.

De hecho, algunos diputados del futuro oficialismo anunciaron que están en proceso de reunir firmas para establecer una comisión investigadora que pueda determinar si se cometieron irregularidades en el proceso de evaluación del cable chino.

“El Gobierno se ha dedicado a ocultar información y dan cuenta de una serie de contradicciones entre lo que han dicho y los hechos. Por eso, como Bancada UDI vamos a impulsar a partir del 11 de marzo una comisión investigadora”, anunció el martes de esta semana la diputada Marlene Pérez, idea a la que sumaron los diputados Stephan Schubert (Republicanos) y Francisco Orrego (RN) quien asumirá a partir del 11 de marzo.

Si es que se concreta la comisión investigadora, tanto Muñoz como Van Klaveren tendrían que asistir a las sesiones de la comisión ya fuera de los ministerios que dirigen, puesto que en la semana y media que resta de trabajo legislativo no se alcanzaría a constituir la instancia.

Si bien los ministros no estarían obligados asistir puesto que a esas alturas no estarán cumpliendo funciones de Estado, la oposición ya ha hecho una advertencia a los ministros de Boric: se les puede acusar constitucionalmente hasta tres meses después de dejar sus cargos.

Esa advertencia se ha hecho pensando en un nombre en especial. Se trata del ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio).

El jefe de la billetera fiscal ha sido blanco de críticas debido al déficit que dejará su cartera a la próxima administración. Según informó el Ministerio de Hacienda a principios de mes, el desbalance estructural de las cuentas fiscales alcanzó el 3,6%, el más grande desde el retorno a la democracia dejando fuera los años de crisis.

Con ese antecedente en mano, la oposición se alista para presentar una interpelación contra el ministro con la intención de que dé explicaciones ante el pleno de la Cámara.

Grau, en todo caso, se mostró abierto a esta posibilidad.

“Ir al Parlamento en los primeros días de marzo es una buena posibilidad, porque es un tema que tiene muchas aristas y es razonable que nosotros tengamos que explicar esto”, sostuvo el ministro.

Quién también podría ser citada por la comisión de Hacienda es la directora de la Dipres, Javiera Martínez (Frente Amplio), quien es la encargada de hacer que las cuentas calcen.

En los últimos tres años, sin embargo, Martínez ha sobreestimado consistentemente los ingresos del Estado, lo que ha conllevado al déficit. Debido a esa razón, la oposición también prepara una citación a la jefa de Dipres por el error de cálculo en más de 7 mil millones que tuvo su repartición en 2025.