Gobierno no lo hizo “por desconocimiento o por flojera”: la estrategia de Poduje para cumplir su plazo con la reconstrucción

El futuro ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Poduje, aseguró que utilizará “todas las herramientas” para acelerar la reconstrucción tras el megaincendio en la Región de Valparaíso cuando asuma en el cargo, el próximo 11 de marzo.

El próximo titular del Minvu abordó el tema luego de que la seremi de la cartera, Belén Paredes, aseveró que ve difícil que se pueda cumplir con el plazo de 15 meses que se puso Poduje.

Si bien inicialmente la autoridad regional manifestó que, dados los avances conseguidos en diversos temas, completar la reconstrucción en ese lapso era una posibilidad cierta, poco después cambió sus dichos y recalcó que “cerrar completamente un proceso de reconstrucción en 15 meses es bastante complejo“.

Recordó además que “nosotros recién estamos cerrando el proceso del 2010 y del 2014” y alertó que “acá hay un Estado muy rígido, que no está preparado para las catástrofes”.

La respuesta de Poduje a los dichos de la seremi

Al abordar los dichos de la seremi de Vivienda, el futuro ministro de Vivienda sostuvo que tiene claro que con la actual conducción “no alcanzaremos la meta”, por lo que, después que asuma, pondrá “a otra persona a cargo”.

Junto con enfatizar que los afectados por el megaincendio ya han enfrentado suficientes problemas, Iván Poduje llamó a Belén Paredes a “no angustiar más a los vecinos“.

Dijo a la vez que bajo su dirección en el Minvu “vamos a usar todas las herramientas que los actuales funcionarios no usaron por desconocimiento o por flojera, que permiten eliminar todas las inhabilidades, asignar viviendas por compra pública, usar los subsidios nominados y alinear todos los programas que tenemos de emergencia”.

El próximo ministro añadió que, como las viviendas ya cuentan con los respectivos permisos, no será necesario tramitar nuevas autorizaciones, lo que agilizará la reconstrucción.