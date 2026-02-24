La dualidad de Poduje: elogia a Vodanovic por campamentos y cuestiona a Bellolio por estatua de Baquedano

El futuro ministro de Vivienda abordó temas de contingencia en una reciente entrevista, donde se refirió a la gestión de estos dos jefes comunales.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó diversos temas de contingencia en una reciente entrevista, oportunidad en la que se refirió a dos alcaldes, Tomás Vodanovic (FA) de Maipú y Jaime Bellolio (UDI) de Providencia.

Con respecto al primero, el arquitecto dedicó elogios por cómo ha enfrentado los campamentos en dicha comuna, lo cual está acorde respecto a la postura que tendrá el futuro Gobierno de Kast al respecto.

“Hay que distinguir los campamentos por su antigüedad. Hay campamentos que llevan veinte años, donde las familias han hecho un trabajo, se han agrupado en comités y además los terrenos son del Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo), porque fueron comprados para eso”, indicó en T13 Radio.

Pero también hizo énfasis en que “tenemos un cambio en la estructura de los campamentos post estallido y pandemia, donde entran grupos de crimen organizado a hacer negocios de tierra robada“.

Sobre esto último es donde Iván Poduje puso sobre la mesa lo que ha realizado el alcalde Vodanovic en Maipú, puesto que “ha dado un ejemplo haciendo erradicaciones de campamentos que tienen riesgo, como el campamento donde encontraron al teniente Ojeda”.

“Él ha implementado desalojos, que es lo que hay que hacer con esos campamentos“, agregó.

La crítica de Poduje a Bellolio

Una opinión completamente contraria a la de Tomás Vodanovic es la que Iván Poduje tiene de Jaime Bellolio, particularmente por la estatua del general Baquedano.

Sobre el tema, el futuro titular de Vivienda sostuvo que “lo que nosotros vemos es que Baquedano es un monumento histórico y tiene que devolverse cuando esté listo, y entendemos que todavía no está listo. De hecho, uno visita el plinto y al plinto le faltan obras de adaptación, está todavía vandalizado. No está todavía el Soldado Desconocido ahí, que lo sacaron acuérdese. Fue muy traumático lo que ocurrió ahí”.

Por lo mismo, espera que “no se apure por razones políticas, ni que se retrase por razones políticas“. Sobre esto último, Poduje cree que el alcalde de Providencia “tiene una idea de traerlo de vuelta con el Presidente Boric. Para él pareciera ser muy importante ese tema”.

“Hay una diferencia de criterio ahí, porque uno no puede apurar… El monumento de Baquedano va a volver, yo creo que es muy importante que el alcalde haya levantado ese tema, yo lo levanté también no siendo ministro y concuerdo con él que el plinto vacío es una señal de renuncia del Estado“, indicó.