¿Se puede o no?: las contradicciones del Minvu sobre el plazo de Poduje para terminar reconstrucción en Viña del Mar

El plazo autoimpuesto por Iván Poduje para enfrentar la reconstrucción en Viña del Mar ha generado diversas posiciones desde la cartera.

Uno de los primeros anuncios realizados por Iván Poduje tras ser ratificado como ministro de Vivienda y Urbanismo por José Antonio Kast fue que, en caso de no completar la reconstrucción de las zonas afectadas por megaincendio que afectó a Viña del Mar en febrero de 2014, en un plazo de 15 meses, renunciaría a su cargo.

Uno de los fundamentos de Poduje para poner como meta 15 meses fue que el avance en la entrega de casas solo llegaba al 10%.

Esto hizo que desde el Minvu respondieran a principios de mes aseverando que el futuro titular de la cartera cumpliría sin problemas con el plazo autoimpuesto.

“Si en 15 meses más la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso se cumple, como todo indica que ocurrirá, será porque se dejó la base completa: subsidios asignados, obras andando y proyectos listos“, indicó la secretaría comandada por Carlos Montes.

En esta línea, apuntaron que “las afirmaciones de que la reconstrucción tendría solo un 10% de avance es un dato inexacto que, además, invisibiliza soluciones que hoy están en obra, con contratos vigentes, financiamiento asegurado y cronogramas activos”.

La voltereta del Minvu

Sin embargo, esta postura expresada por el Ministerio de Vivienda cambió radicalmente esta jornada cuando la seremi Belén Paredes se refirió al proceso de reconstrucción en su última actividad pública antes de dejar el cargo.

En la oportunidad, la autoridad regional sostuvo que se han entregado 481 viviendas y hay otras 938 en obras, apuntando a El Mercurio que “cerrar completamente un proceso de reconstrucción en 15 meses es bastante complejo”.

En esta línea, Paredes recordó que “nosotros recién estamos cerrando el proceso del 2010 y del 2014” y acusó que “acá hay un Estado muy rígido, que no está preparado para las catástrofes. Nosotros hemos hecho un sinnúmero de exenciones, tres leyes para poder trabajar en esta reconstrucción. No está bien que en un proceso de reconstrucción, a la vez, estemos tramitando leyes”.