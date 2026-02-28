Presidente Boric enfrenta denuncia ante Corte IDH por incumplir fallo en caso de DDHH

El conflicto legal se inició cuando familiares de las víctimas de DDHH denunciaron que la Corte Suprema redujo las condenas de involucrados en casos de DDHH.

El presidente Gabriel Boric enfrenta un requerimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), presentada por la abogada Karinna Fernández, en representación de las víctimas del Caso Vega González.

El conflicto legal se inició cuando familiares de las víctimas de DDHH denunciaron que la Corte Suprema redujo las condenas de los involucrados en los 14 casos que agrupa esta indagatoria, por lo que la Corte IDH decretó volver atrás y que el Ejecutivo debía concretar una ceremonia en su memoria, teniendo como plazo máximo septiembre del año pasado.

Sin embargo, esto no ocurrió, por lo que Fernández recurrió a la Corte IDH, dando cuenta de la negativa del presidente Boric a ser parte de este acto.

Ante esto, pidió al organismo que se “declare el incumplimiento del Punto Resolutivo 13, toda vez que la propuesta estatal no satisface los criterios de solemnidad, jerarquía y oportunidad exigidos por la Sentencia”.

Junto con ello, la ausencia del mandatario “comunicada a escasos días del término de su mandato, constituye un incumplimiento flagrante de la modalidad y solemnidad requeridas para un caso de esta magnitud”.

Karinna Fernández declaró a radio Biobío que lamentó “la negativa del Presidente a participar de un acto y también lamentamos ver cómo la agenda sí ha estado dedicada a recibir honores por parte de Carabineros, y también a otorgar honores a generales de las distintas Fuerzas Armadas y de Orden”.

“Llama la atención que la mayor autoridad justamente sea quien incumpla estas obligaciones y genere obstáculos que nos parecen difíciles de explicar, pero nosotros esperamos ahora que la Corte Interamericana declare efectivamente el incumplimiento por parte de este gobierno y esta Presidencia (…) Nosotros siempre solicitamos coherencia con lo que en otros casos había desarrollado este mismo gobierno, que estuviera el Presidente, que fuera en La Moneda el acto de disculpas públicas como parte de la responsabilidad internacional del Estado”, sentenció.