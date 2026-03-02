“El presidente nos ha planteado el desafío”: Sauerbaum asumiría como director de Migraciones

“En el tema de migraciones no hay que llegar a inventar la rueda, simplemente hay que aplicar la ley”, enfatizó el diputado de RN.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) asumiría como director del Servicio Nacional de Migraciones en Chile tras la asunción del presidente electo, José Antonio Kast, de acuerdo con lo adelantado por el parlamentario, que dejará la Cámara el próximo 11 de marzo.

Así lo indicó el legislador este lunes, tras reunirse con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, con quien abordó “sobre todo el tema migratorio, que va a ser uno de los primeros proyectos de ley que se van a presentar con urgencia en el Senado y en la Cámara de Diputados”.

“Hay proyectos de ley que ya están avanzando, como el que declara el ingreso clandestino como un delito en Chile. Se aprobó en la Cámara de Diputados y está en el Senado, y nosotros lo vamos a acelerar en la discusión del Senado”, complementó.

En esa línea, Frank Sauerbaum criticó la agenda corta del presidente Gabriel Boric en sus últimos meses de mandato y planteó que “había un compromiso, una palabra empeñada que no se cumplió“.

Al respecto, el diputado manifestó que “hoy los chilenos tienen tres grandes problemas”, y mencionó la seguridad pública, la crisis económica y “el tema de migraciones, que no se ha resuelto“.

Sauerbaum asumiría como director de Migraciones

En la oportunidad, Sauerbaum ahondó en el tema de la migración y ratificó que, “efectivamente, el presidente (electo) nos ha planteado el desafío de asumir la dirección. Vamos a terminar de conversar en los próximos días”.

Reveló además que “hoy día en la tarde hay una reunión con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el futuro ministro, Claudio Alvarado, justamente para tratar los temas de seguridad pública y los temas migratorios, para ver cómo se avanza en esto a la brevedad”.

Cuando se le preguntó si desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) le han hecho llegar lineamientos vinculados a la expulsión de inmigrantes irregulares, el legislador sostuvo que “el gobierno del presidente Boric tenía 20.000 personas para expulsar“.

Añadió que, en la práctica, “se ha expulsado un grupo muy pequeño, no se está cumpliendo con la ley. Por lo tanto, al simplemente aplicar la ley ya se va a estar haciendo un aporte importante. En el tema de migraciones no hay que llegar a inventar la rueda, simplemente hay que aplicar la ley“, enfatizó.

“Hoy día el gobierno del presidente Boric no lo ha hecho, y por eso tenemos una crisis migratoria y un temor en la ciudadanía respecto del migrante, cuando en su mayoría vienen a contribuir al país”, contrario al “grupo pequeño que viene a provocar delincuencia y temor”, concluyó.