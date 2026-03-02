Johannes Kaiser apunta a rol de futuro ministro de Defensa en trama de cable submarino

Frente a estos cuestionamientos, desde Republicanos apuntaron que las críticas de Kaiser responden a su deseo de haber sido ministro de Defensa, cargo que ostentará Fernando Barros.

El diputado Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario, cuestionó el rol de Fernando Barros, futuro ministro de Defensa, en la polémica trama del cable submarino que pretende unir Hong Kong con Valparaíso.

El parlamentario, que anunció que sería “una oposición amistosa” al gobierno de José Antonio Kast, se valió de los micrófonos de su programa en radio El Conquistador para dar cuenta que CMI Chile, filial de China Mobile y responsable del proyecto de cable submarino, está registrada en el bufete de abogados fundado por Barros, y del cual era parte hasta ser designado como ministro.

“En esta materia específica parece que la derecha y la izquierda unida jamás será vencida, porque hay de moros y cristianos metidos en esto (…). Qué casualidad más grande que ahora el nuevo ministro de Defensa tenga que ver con este cuento“, indicó Kaiser.

Johannes Kaiser profundizó sus cuestionamientos al gabinete de Kast: “Tú tienes al PC chileno con sus relaciones con China, pero también tienes al mundo empresarial chileno relacionado con China. Tienes a (Francisco) Pérez Mackenna, que de la mano de lo que son los negocios de Luksic, tiene sus relaciones comerciales con Chile, tienes a la subsecretaria de Relaciones Internacionales en la misma línea, tienes al (futuro) ministro de Defensa, que extrañamente su bufete…”.

“No hay nada más raro que sea su bufete, porque no hay ningún otro bufete en Sanhattan… Pero lo tocó justo a Barros gestionar la creación de la sociedad chilena, que no tiene nada de chilena porque tiene puros capitales chinos”, ironizó el libertario.

Ante esto, el ex candidato presidencial aseveró que “escuché una cuestión bien interesante y me quedó rebotando. Cuando dicen que esto no es una advertencia para Boric o Muñoz sino que una advertencia para el futuro gobierno, en un principio no lo tomé en serio. Pero cuando veo las piezas instaladas en los distintos lugares, efectivamente la sanción a Muñoz es una advertencia para los ministros que entran“.

Frente a estos cuestionamientos, desde Republicanos apuntaron que las críticas de Kaiser responden a su deseo de haber sido ministro de Defensa, cargo que ostentará Fernando Barros.