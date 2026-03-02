“Tenemos inconsecuencias de ministros”: Sedini cuestiona accionar del Gobierno ante polémica por cable submarino con China

Dijo desde la OPE han sido más que claros en cuanto a que en su momento la situación se va a evaluar “con toda la información” disponible.

La futura vocera de José Antonio Kast, Mara Sedini, cuestionó este lunes el accionar de la administración del presidente Gabriel Boric en relación con el proyecto del cable submarino que uniría Chile y China y que generó la reacción de Estados Unidos.

La actual vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), calificó el actuar del Ejecutivo como “equívoco, inexacto, poco transparente“, tras la sanción del gobierno estadounidense al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y otros dos funcionarios de la secretaría de Estado.

Sedini indicó que desde la OPE han sido más que claros en cuanto a que en su momento la situación se va a evaluar “con toda la información” disponible.

No obstante, “nos empezamos a enterar de otras reuniones, de un decreto que se firmó, que se retractó después de idas a China del subsecretario“, dijo en la entrevista que le concedió a T13.

“Tenemos inconsecuencias de ministros al mismo tiempo, el mismo día, sobre cuál ha sido la agenda, el porqué han ocurrido las cosas“, añadió la futura vocera.

Sedini y la posición del próximo gobierno sobre el cable

Respecto de la posición que adoptará sobre el tema del cable submarino la próxima administración, Mara Sedini sostuvo que “lo importante acá es siempre proteger a Chile. Chile es lo más importante y ahí es donde se pone la agenda del próximo presidente José Antonio Kast“, recalcó.

“Bajo esta nebulosa de información, hay que ser muy cautos y así lo hemos sido, para que en el momento que tengamos acceso a toda la información poder tomar una decisión que corresponda a los estándares que ponemos como nación y, al mismo tiempo, cuidar una relación bilateral con dos países que son muy relevantes para nosotros“, concluyó.