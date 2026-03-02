Presidente Boric asegura que informó a Kast sobre cable submarino antes de sanción de EEUU: “No hay nada oculto”

Las declaraciones de Gabriel Boric se dan en la antesala de la cita que sostendrá este martes a las 08:00 horas con el presidente electo en La Moneda.

AGENCIA UNO

El presidente Gabriel Boric volvió a sacar la voz para enfrentar la polémica por el cable submarino que China Mobile pretende implementar entre Hong Kong y Valparaíso, aseverando que tocó esta temática con José Antonio Kast antes de que la Casa Blanca sancionara a tres funcionarios de Gobierno.

En entrevista con MegaNoticias, el jefe de Estado dejó en claro que “acá no hay nada oculto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes”.

“Yo de hecho hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica para transmitirle mi percepción respecto al asunto y ya que Estados Unidos había ya manifestado estas amenazas”, indicó el presidente Boric desde Juan Fernández.

En esta línea, el mandatario entregó detalles de dicha conversación con José Antonio Kast: “Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino, porque me parecía que como es una decisión delicada, dada la situación geopolítica y es una decisión de largo aliento que independiente de la decisión que tomara nuestro gobierno respecto específicamente del punto de la concesión, esto igual continuaría en tramitación durante su gobierno. Me parecía importante conversarla con él”.

Las declaraciones de Gabriel Boric se dan en la antesala de la cita que sostendrá este martes a las 08:00 horas con el presidente electo en La Moneda, donde el tema central de conversación será la polémica generada por el cable submarino que busca implementar China con nuestro país.

Por su parte, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró que esta propuesta está siendo recién revisada.

“Desde el día uno hemos dicho como gobierno de manera muy categórica que el proyecto de cable a China está en evaluación. Hemos sido totalmente honestos y transparentes en decir que está en evaluación”, indicó Vallejo.

La ministra de Gobierno apuntó que el Ejecutivo “ha solicitado más informes y antecedentes para evaluar el proyecto en función de las legítimas preocupaciones y aprensiones que se le han presentado y han puesto sobre la mesa”.

“Lo que se está haciendo, lamentablemente, por algunos sectores de la oposición, es no cuestionar las presiones y la amenaza de un gobierno extranjero, pero sí cuestionar si un ministro de Estado se reunió con una autoridad u otro gobierno, con una empresa de uno de nuestros principales socios comerciales. O sea, yo creo que lo que aquí es básicamente la construcción de un relato para eludir lo poco patriota que terminan siendo algunos, que se dicen patriotas”, sentenció Camila Vallejo.