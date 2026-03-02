Polémica por flota china: Kaiser acusa al Gobierno de permitir su recalada en puertos chilenos

El parlamentario señaló que buscan conocer las razones por las cuales el Gobierno habría otorgado o incrementado los permisos de recalada a estas embarcaciones.

AGENCIA UNO/ ARCHIVO

El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, acusó este lunes al Gobierno de autorizar la recalada en puertos chilenos de embarcaciones pertenecientes a la flota pesquera china, a las que calificó como “naves piratas”.

El diputado cuestionó que Chile, “a diferencia de Perú”, esté permitiendo que estas embarcaciones ingresen para reaprovisionarse logísticamente, lo que, según afirmó, podría facilitar eventuales actividades de pesca ilegal.

Asimismo Kaiser sostuvo que existe la sospecha de que algunas de estas naves operarían dentro de las 200 millas marítimas, apagando sus sistemas de geolocalización, situación que, indicó, ya habría sido denunciada en el caso peruano.

“Nuestro país, a diferencia de Perú, le esté dando permiso para recalar a naves piratas de la flota pesquera china. Le esté dando la posibilidad de actuar, de reaprovisionarse logísticamente, saliendo después de nuestros puertos y probablemente saqueando nuestros recursos dentro de lo que son las 200 millas, porque apagan sus GPS, y es lo que ha sucedido cuanto menos en Perú. Y existe la sospecha fundada de que están sacando nuestros recursos naturales, aprovechando nuestra incapacidad para poder fiscalizarlos como corresponde”, dijo.

En esa línea, el parlamentario señaló que buscan conocer las razones por las cuales el Gobierno habría otorgado o incrementado los permisos de recalada a estas embarcaciones. A su juicio, esta situación podría afectar a pescadores artesanales y a la industria pesquera nacional.

“Lo que nosotros queremos saber es por qué el Presidente Boric y su Gobierno le han entregado estos permisos o han aumentado la cantidad de permisos para recalar a estas embarcaciones que el gobierno no puede, sino saber que le están haciendo daño a nuestros pesqueros chilenos, a nuestros artesanales, a nuestra industria pesquera”, señaló.

“Queremos saber si esto también está enmarcado en una política más amplia, que incluye el cable chino, que incluye inversiones en infraestructura, etcétera, y si no nos están entregando literalmente al control de una tercera potencia”, añadió Kaiser.

Asimismo, planteó que solicitarán avanzar en la creación de una comisión investigadora para esclarecer los antecedentes.

El legislador afirmó que la presencia de la flota se concentraría principalmente en el norte del país y señaló que, según imágenes de geoposicionamiento, existirían numerosas embarcaciones operando en las cercanías de la zona económica exclusiva.

“Si ustedes ven las fotos de geoposicionamiento de la flota china, en la práctica estamos bloqueados, son cientos y cientos, sino miles de embarcaciones que están operando fuera de nuestras 200 millas, y según Perú también dentro de sus 200 millas. Y si están haciendo eso dentro de las 200 millas peruanas, no me cabe la menor duda, que lo están haciendo también dentro de las doscientas millas chilenas”, finalizó.