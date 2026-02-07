Libertarios desaprueban al equipo de subsecretarios de Kast: “No vemos un giro hacia un Estado más acotado y eficiente”

Pese a que una militante del PNL asumió como subsecretaria, el partido tomó distancia de los nombramientos hechos por el presidente electo.

El Partido Nacional Libertario desaprobó el nombramiento de subsecretarios de José Antonio Kast y cuestionó que el presidente electo no diera un “giro” en las designaciones de su segunda línea política.

La tienda liderada por Johannes Kaiser decidió restarse de participar del gobierno republicano, pese a haber apoyado a Kast de cara a la segunda vuelta e ir en lista parlamentaria conjunta.

El vicepresidente del PNL y diputado electo por el distrito 10, Hans Marowski, comentó tras la ceremonia de nombramientos que “la conformación del equipo de segunda línea del gobierno del Presidente electo Kast refleja una mezcla de pragmatismo técnico y acuerdos propios de una coalición de gobierno”.

Y acotó: “No vemos ahí un giro hacia un Estado más acotado y eficiente, sino más bien una continuidad con ajustes razonables”.

Hans Marowski, vicepresidente PNL.

En esa línea, Marowski recordó que “como Partido Nacional Libertario optamos por mantenernos fuera del oficialismo para ejercer un rol serio, independiente y constructivo, apoyando lo que funcione y siendo un contrapunto claro en materias clave como economía, seguridad, reducción del tamaño del Estado y una profesionalización real del aparato público”.

La decisión del PNL de restarse del Ejecutivo fue tomada luego de que Kast ofreciera el ministerio de Minería y dos subsecretarías al partido liderado por Kaiser. Dicha oferta, fue considerada como “insuficiente” por el líder de los libertarios.

Y pese a presiones de ciertos militantes del partido, como el diputado Cristián Labbé, ex jefe de campaña de Kaiser, la directiva del PNL no ha dado el brazo a torcer en su decisión de no incorporarse al gobierno.

De hecho, el partido suspendió la militancia de Ana Victoria Quintana luego de que notificará al partido que sería nombrada como subsecretaria de Prevención del Delito.

De todos modos, Kaiser valoró hace unos días que Quintana fuera considerada por el futuro mandatario para un puesto clave en el gobierno.