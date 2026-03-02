“Si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”: Squella sepulta postulación de Bachelet a la ONU por ausencia en cambio de mando

El timonel republicano indicó, no obstante, que el presidente electo tendrá “una mirada infinitamente más amplia” sobre el tema.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó este lunes su “poco entusiasmo” ante la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas, a la vez que criticó la decisión de la ex mandataria de no asistir al cambio de mando.

El timonel de la colectividad calificó como “una cosa realmente inaudita” la resolución de Bachelet de acudir a una actividad con el Club de Madrid, en vez de tomar parte en el traspaso del poder en Chile, fijado para el próximo 11 de marzo.

“Uno podría haber esperado que tiene que ganarse las confianzas y el entusiasmo acá en su propio país, pero prefiere, digamos, no estar”, manifestó Squella.

En esa línea, el dirigente republicano indicó que una vez que asuma el presidente electo, José Antonio Kast, el gobieno entrante deberá “hacer un análisis de cómo están los apoyos de los distintos países y eso seguramente va a tardar algunas semanas y meses”, según le dijo a radio Agricultura.

Squella y la candidatura de Bachelet a la ONU

Respecto de su posición en cuanto a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, Arturo Squella la cuestionó en particular por su segundo mandato, y argumentó que “va a ser muy difícil que se pueda desmarcar de lo que al menos los chilenos sabemos muy bien es su manera de pensar en esta propuesta, digamos, de dirigir los destinos de Naciones Unidas”.

“Eso tendrán que verlo el resto de los países, pero si fuera por mí, obviamente que no sería la candidata”, complementó.

En esa línea, si bien admitió que en su rol de jefe de Estado José Antonio Kast tendrá “una mirada infinitamente más amplia”, planteó su seguridad de que “en el fuero interno de quienes van a asumir la administración, (habrá) la misma evaluación de lo que fue particularmente el segundo gobierno de Michelle Bachelet”.

Aseguró a la vez que, según su análisis, “me da la impresión de que (desde el entorno de la ex mandataria) desahuciaron esa candidatura hace bastante tiempo, y simplemente estaba haciendo una estrategia política internacional de la mano con Brasil y México, que es en parte, digamos, lo que nosotros veníamos denunciando”.

“Es probable que tengan claro que a la hora que corresponda Estados Unidos va a vetar esa candidatura”, concluyó Arturio Squella.