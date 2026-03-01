Lautaro Carmona y polémica de cable submarino: “Es absurdo dar explicaciones” a Estados Unidos

Carmona también tuvo palabras para la escalada militar en Medio Oriente, haciendo un llamado a “tener una reacción más potente” frente al accionar de Donald Trump.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, se refirió a la polémica generada por el proyecto de cable submarino con China, que hizo que tres funcionarios de Gobierno -entre ellos, dos militantes del PC- fueran sancionados por Estados Unidos.

En entrevista con radio Nuevo Mundo, Carmona dejó en claro que la sanción de la Casa Blanca “está referida al gobierno de Chile” y no exclusivamente al Partido Comunista.

“Nuestros compañeros, que nos llenan de satisfacción su cumplimiento de sus obligaciones desde el punto de vista profesional, actúan en la perspectiva de ser parte del gobierno. Si alguien cree que este es un tema de Donald Trump con el PC, que puede serlo en otros planos, en este caso concreto, se pierde”, expresó Lautaro Carmona.

Ante esto, el timonel del PC apuntó que “los funcionarios no tienen por qué renunciar a políticas que son de beneficio del país”, en alusión al cable submarino.

“Es absurdo dar explicaciones para decir por qué se atrevieron a molestar, a afectar el genio de la potencia imperial de Estados Unidos y no trabajaron para ellos”, sentenció Lautaro Carmona.

“Estamos asistiendo lo que alguna vez fue parte de una proyección estratégica de hasta dónde estaría dispuesto a llegar Estados Unidos como potencia imperial bajo la conducción de una persona que no tiene sentido de proporción de cuál es el cargo que ostenta, de cuál es el poder que tiene y cuál es el efecto que eso tiene en la convivencia planetaria”, argumentó el dirigente.

Según Lautaro Carmona, “todavía falta una reacción más potente. Desde el punto autocrítico, yo creo el mundo más sensible, el mundo que pone en el centro el desarrollo del ser humano, quienes pensamos que la política tiene sentido si es para mejorar las condiciones debidas, tenemos que reaccionar todavía con más creatividad, con más insistencia, con más perseverancia, con más incidencia para que a lo menos desde el punto de vista de ciertos códigos humanitarios haya una consecuencia para quienes se disponen sin más a comandar una incursión que puede terminar con la convivencia planetaria”.