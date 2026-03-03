Gabriel Boric mira de reojo volver a postular a La Moneda en 2030: “Es una discusión posible”

Gabriel Boric puntualizó que no buscará convertirse en el primer opositor de la nueva administración, ya que “el rol de ex jefe de Estado tiene una dignidad que hay que respetar”.

A pocos días de dejar la Presidencia, Gabriel Boric aseveró que no descarta volver a postular a La Moneda para el 2030, pero dejó en claro que se tomará un tiempo, tras el 11 de marzo, para retornar a la política contingente.

En entrevista con MegaNoticias, el mandatario expresó que hará tras entregarle la banda presidencial a José Antonio Kast: “El primer rol es el de padre, de pareja, de compañero. Recuperar el tiempo en familia”.

Junto con ello, Gabriel Boric puntualizó que no buscará convertirse en el primer opositor de la nueva administración, ya que “el rol de ex jefe de Estado tiene una dignidad que hay que respetar. Hay que darse un tiempo para parar, pensar, reflexionar, leer, escribir”.

Consultado sobre si su intención es volver a la Presidencia de la República en las próximas elecciones, el jefe de Estado apuntó que “no es una ambición personal” y que esa posibilidad “se dará en su momento”, pero no cerró la puerta.

“Voy a seguir vinculado de una u otra manera (…) más adelante se dará esa discusión”, recalcó.

Respecto a que el próximo gobierno sea de derecha, Boric indicó que “es evidente que yo deseaba que hubiese continuidad respecto de lo que habíamos hecho”, pero no puede “calificar de fracaso el darle continuidad democrática a los destinos del país”.

“Como jefe de Estado, estoy orgulloso de que la democracia siga su curso”, sentenció el presidente de la República.