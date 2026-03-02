Alvarado contradice a Boric: Kast “no fue informado ni tuvo conocimiento alguno sobre el cable chino”

Claudio Alvarado reiteró que “en las conversaciones que se sostuvieron no se le manifestó este tipo de situación que dice relación con el cable chino”.

Claudio Alvarado, futuro ministro del Interior, refutó las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien aseguró que conversó con José Antonio Kast sobre las implicancias del polémico cable submarino con China, antes que Estados Unidos sancionara a tres funcionarios de Gobierno por este proyecto.

A la salida de La Moneda tras una cita con Alvaro Elizalde, Alvarado expresó que ve “con un cierto grado de preocupación las declaraciones del presidente Boric, ya que ellas no se condicen con la realidad”.

“El presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento de esta situación que dice relación con el cable chino, por lo tanto acá no hubo información y no se transparentó nada sobre el particular”, dejó en claro.

Claudio Alvarado reiteró que “en las conversaciones que se sostuvieron no se le manifestó este tipo de situación que dice relación con el cable chino”.

Consultado sobre su encuentro con Elizalde, el próximo ministro del Interior detalló que “hoy hemos tenido una reunión de trabajo, con los equipos de Migraciones, con la Unidad de Gestión de Riesgos y Emergencia”.

En esta línea, agregó que “se nos ha puesto al día sobre algunos datos y alguna información que es relevante y necesaria para la continuidad operacional de un gobierno y, de esa forma, las políticas públicas no se vean afectadas por el traspaso”.