“He actuado de buena fe”: Muñoz explicó por qué no le informó a De Grange sobre el cable submarino

La omisión reconocida por el ministro Juan Carlos Muñoz añade un antecedente clave al debate sobre el manejo y la confidencialidad de la información en el proceso de traspaso de gobierno.

AGENCIA UNO

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, admitió que en la primera reunión preliminar con su sucesor designado, Louis de Grange, no entregó antecedentes relacionados con la propuesta de cable submarino de origen chino.

Esta omisión ocurrió antes del fallido encuentro bilateral entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, instancia que estaba programada para el viernes y que terminó abruptamente en medio de fuertes recriminaciones por parte del actual jefe de Estado.

En declaraciones a la prensa, Muñoz explicó que el asunto “está todavía en desarrollo” y que decidió reservarlo para la reunión bilateral específica del área de telecomunicaciones, ya que lo consideró un tema “más confidencial” que debía tratarse en ese espacio.

“En la primera reunión, efectivamente, el tema del cable submarino chino (…) yo lo había guardado para poder conversarlo en la reunión bilateral de Telecomunicaciones, porque me parecía que era un tema un poco más confidencial que se tenía que tratar en ese espacio”, reconoció. “He actuado de buena fe, con responsabilidad, velando por el país”, agregó.

El secretario de Estado precisó que la iniciativa estaba contemplada para abordarse en la bilateral del viernes pasado, reunión que finalmente no se llevó a cabo. “Lamentablemente, no tuvo efecto”, señaló.

Pese a ello, aseguró que el proceso de traspaso con el equipo entrante ha sido “muy bueno”, destacando que se han realizado múltiples encuentros en los que se ha proporcionado información detallada.

Asimismo, informó que este martes volverá a presentarse ante las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara y del Senado, donde, según indicó, se entregarán todos los antecedentes que sean solicitados respecto del cuestionado proyecto.

“Este es un tema que tiene muchas aristas, que hay muchos elementos que requieren mucha confidencialidad y cuidado”, enfatizó.