Cámara de Diputados envía oficio a Cancillería para pedir el retiro del embajador de EEUU

En la instancia además estuvo presente el ministro Juan Carlos Muñoz, quien entregó detalles del futuro del cable submarino.

AGENCIA UNO

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados sorprendió al aprobar el envío de un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar el retiro de Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, en el marco de la controversia del cable submarino con China.

En la instancia parlamentaria compareció el ministro Juan Carlos Muñoz, quien aclaró a los legisladores que el proyecto está en el inicio de su etapa de evaluación, a la espera de una serie de informes técnicos, puntualizando que debe superar trece instancias de esta índole para ver recién su aprobación.

Junto con ello, puntualizó que la intención de contar con un cable transpacífico fue una iniciativa estatal, buscando un trazado vía Australia y que en 2022 se cerró el acuerdo con Google para concretar Humboldt Conect.

En noviembre pasado, China Mobile ingresó una solicitud para hacer lo propio, pero esta vez para unir Hong Kong y Valparaíso, mientras a fines de enero se consignó que cumplía con los requisitos para seguir su tramitación.

Sin embargo, tras conocer los riesgos informados por la Embajada de Estados Unidos, se dejó sin efecto el decreto firmado por el propio Juan Carlos Muñoz, dejando en claro que el documento no dejó el Ministerio de Transportes.

Comisión pide el retiro del embajador de EEUU

Ante este episodio, el diputado René Alinco (IND) impulsó el envío de un oficio a Cancillería para pedir el retiro del embajador Brandon Judd, apuntando que “en el poco tiempo que lleva acá en nuestro país, ha intervenido en asuntos internos de nuestro país llamado Chile, al menos en tres oportunidades”.

“Y obviamente, según la información que nos entregó el ministro y los medios de comunicación, puedo decirte que el embajador norteamericano en Chile tenía información confidencial y especializada sobre este proyecto de cableado”, agregó.

Esta medida fue respaldada por Luis Cuello (PC), quien puntualizó que “me parece que es lo correcto, toda vez que el embajador Brandon Judd ha infringido principios, de forma abierta, principios establecidos en instrumentos internacionales: el principio de intervención, el principio de no inmiscuirse en política interna, y además ha sido muy irrespetuoso. Frente a eso, la Convención de Viena faculta al Estado de Chile para que proceda a esta declaración, de forma tal que sea removido el embajador norteamericano, toda vez que ha intentado definir de forma amenazante, de forma prepotente, las políticas nacionales”.

Esto encontró el rechazo del diputado UDI Jorge Alessandri, que espetó que “el embajador Brandon Judd tiene la confianza del presidente Trump y la confianza del Senado norteamericano y tiene además las cartas credenciales recibidas en La Moneda con gran placer por el presidente Boric. Por lo tanto, está en su derecho el diputado de mandar oficios, pero no funcionan así las repúblicas de democracia”.