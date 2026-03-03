Reunión duró solo 22 minutos: los detalles del quiebre total entre Boric y Kast por cable submarino

El presidente electo se retiró de La Moneda luego de que Boric se negara a retractarse de sus declaraciones sobre la conversación que tuvieron sobre el cable previo a las sanciones de Estados Unidos.

AGENCIA UNO.

Solo 22 minutos duró la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast en La Moneda, la cual había sido solicitado por este último. En ella buscaba aclarar dudas respecto a diversos temas como el cable submarino.

Fue el actual mandatario el que salió a conversar con la prensa para dar cuenta del quiebre total entre su Gobierno y el entrante. A los medios explicó que “el objetivo era tener una reunión primero con él y después con ministros sectoriales para tratar diversos temas. Y dada la controversia que desgraciadamente se ha generado en las últimas horas, tengo el deber como Presidente de la República de dar cuenta específica de la sucesión de los hechos para aclarar cualquier duda“.

“El día miércoles 18 de febrero llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él (…) además la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido a amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen”, precisó.

Además, señaló que “me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características dado lo sensible geopolíticamente que era debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante“.

“Posteriormente, el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno”, continuó.

Boric aseguró que ese día, en Rapa Nui, en medio de actividades de trabajo, se trató de comunicar “insistentemente, insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”.

Por último, el presidente Gabriel Boric aseguró que en la reunión de este martes, José Antonio Kast llegó exigiendo que se retracte de las declaraciones realizadas en Meganoticias, donde reveló la conversación que tuvieron previo a las sanciones de Estados Unidos. Al negarse, el presidente electo decidió retirarse.

“El presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran“, aseveró.

El mandatario se adelantó e indicó que “lo que hemos visto es que va a haber acusaciones de mentiras, de falta de información… yo les digo: Todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo. A los chilenos y chilenas les doy mi palabra de que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo —hasta el 11 de marzo— de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable. Y seguiremos trabajando en esa línea”.